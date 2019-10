Fanatici di arredo e design? Torna "Artecasalugano"

LUGANO - La casa a 360 gradi: come luogo da vivere, come spazio, unico in assoluto, in cui esprimere la propria individualità, come custode di oggetti tra storia e design. Questo il fil rouge della 57a edizione di Artecasalugano (Centro Esposizioni, 11-20 ottobre).

«L’edizione 2019 cavalcherà e amplificherà il cambiamento iniziato nel 2018» - spiega Greta Consoli, event coordinator- «Tante le novità che stiamo preparando per accontentare le esigenze del grande pubblico e dei nostri espositori».

Esposizione rivoluzionata - Due le grandi macroaree di interesse, arredo e design, raggruppate in un grande Salone che copre 5.000 mq di esposizione e quattro padiglioni, e due interi padiglioni che ospitano la fiera campionaria con tutti i prodotti e i servizi che ruotano intorno alla casa.

Quest’anno sono attesi 60.000 visitatori che troveranno una manifestazione completamente nuova a partire da un layout espositivo rivoluzionato e dal forte impatto estetico, oltre a un percorso ispirazionale ed esperienzale inedito che unirà arredo e design e il meglio dei complementi e dell’oggettistica della casa.

Direttore artistico dell’evento è François Croci, industrial designer ticinese e docente della CSIA di Lugano. «Sono felice di poter portare il mio contributo all’evoluzione di questa storica manifestazione», ha spiegato Croci. «Con le novità 2019 e con i significativi progetti e sinergie che quest’anno prenderanno forma, sono sicuro che il nome di artecasalugano si imporrà con successo anche oltre i confini del Canton Ticino, sia verso l’Italia sia verso il nord delle Svizzera e oltre».

Arredo e design - Due le grandi macroaree di interesse: arredo e design raggruppate in un grande Salone. «Al padiglione del design quest’anno si unirà quello dell’arredo, creando un percorso scenografico unico nel suo genere», aggiunge Consoli. «Non una semplice esposizione ma un allestimento di qualità che valorizzerà le diverse soluzioni da cui farsi ispirare e prendere spunti».

E non solo - In parallelo, con un ingresso riservato, tornerà la grande esposizione di tutto ciò che è utile per il quotidiano: oggettistica da acquistare, esperienze, intrattenimento, dimostrazioni, utensili, servizi, tecnologia, food, domotica, e molto altro ancora.

Due premi - L’edizione 2019 porterà anche due premi di rilevanza internazionale: LDD Award '19, il Premio Svizzero del Design e il Premio svizzero dell’Architettura sostenibile, in collaborazione con Raiffeisen.

Una giuria internazionale sceglierà il vincitore di ciascun premio che sarà svelato durante la manifestazione.

Novità, qualità, innovazione, dunque, in un filone narrativo che legherà gli oltre 500 brand nel più completo percorso estetico ed emotivo del mondo dell’abitare della Svizzera italiana.