«Anche con un apprendistato si può fare carriera»

GORDOLA - Il consigliere federale Ueli Maurer, il CEO di UBS Sergio Ermotti, l’ex sciatore e campione del mondo Didier Cuche e la direttrice regionale FFS Roberta Cattaneo: quattro persone che ricoprono quattro ruoli completamente diversi. Ma tutti loro hanno qualcosa che gli accomuna: la loro carriera è cominciata con un apprendistato.

«Non è vero che per arrivare al vertice bisogna per forza seguire un percorso accademico» ci dice infatti Sara Rossini di SwissSkills, organizzazione che promuove i campionati delle professioni in Svizzera. Una possibilità che però, perlomeno in Ticino e nella Svizzera romanda, non viene percepita come tale: «La maggior parte dei giovani sceglie tuttora di frequentare il liceo e poi l’università, è ancora una questione di prestigio».

Vengono invece indirizzati a una formazione professionale principalmente quegli allievi che alle scuole medie seguono i livelli B. Mentre quelli che ottengono risultati migliori vengono spinti a scegliere uno studio superiore. «Il problema è che l’apprendistato dovrebbe essere scelto un po’ da tutti, non soltanto da chi lo fa per forza perché non ha i requisiti per seguire un altro percorso» afferma ancora Rossini.

Ed è - a suo dire - tutto un problema di mentalità: «Si dice che chi sceglie una formazione professionale non ha nessuna possibilità di fare carriera, ma i tempi sono cambiati: oggi si può accedere alle scuole universitarie professionali o anche agli esami professionali». Percorsi, questi, che sono prevalentemente pensati per la formazione di quadri aziendali intermedi.

SwissSkills mira a promuovere maggiormente la formazione professionale già in prima o seconda media, «perché gli allievi non sono ancora divisi per livelli e hanno così una visione più neutra sul loro futuro» conclude Rossini.

Ecco chi è partito da una formazione professionale Sergio Ermotti, CEO UBS: Dal novembre del 2011, il ticinese è al vertice di UBS. Ma il suo percorso formativo è cominciato nel 1975, con un apprendistato alla Cornèr Banca di Lugano. Un apprendistato che aveva scelto perché non sapeva bene cosa fare. Ma poi: «Ho avuto la fortuna di entrare in un settore delle banca che non era noioso». Ueli Maurer, consigliere federale: È attualmente presidente della Confederazione. Ed è stato eletto nel Governo federale il 10 dicembre 2008. Per lui il tutto è cominciato con un apprendistato di commercio, scelto per questioni pratiche: il posto di tirocinio e la scuola professionale erano meno distanti da casa. Mario Botta, architetto: Oggi è un architetto celebre in tutto il mondo. Ed è arrivato a tanto grazie alla passione per il disegno che coltivava già in gioventù. Quasi un po’ per caso si è avvicinato all’attività del disegnatore edile e alla fine è approdato in uno studio di architettura luganese. L’apprendistato gli aveva dato chiarezza sulla finalità del lavoro. Didier Cuche, ex sciatore e campione del mondo: Lo conosciamo bene sugli sci. Ma da giovane ha svolto un apprendistato da macellaio. Anni che lui stesso definisce come «duri», in quanto seguiva la formazione professionale dedicandosi contemporaneamente allo sci. Lui ritiene che tale esperienza gli abbia permesso di avere successo nello sport. Roberta Cattaneo, direttrice regionale FFS: La sua esperienza lavorativa è cominciata in seno alle FFS nel 1984. Con un apprendistato. Dopo essersi perfezionata nella gestione delle risorse umane, ha conseguito un Master in Business Administration. E dal 2017 è diventata direttrice regionale FFS per la Regione sud.