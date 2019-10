Pestata a scuola perde conoscenza

GINEVRA - Lara* ha 15 anni. Martedì scorso non è andata a scuola, precisamente alla Jean-Piaget a Chêne-Bougeries (GE). La ragazza è rimasta a casa, sotto shock. Il giorno prima, dopo le lezioni del mattino, è stata aggredita da altre tre ragazze nel cortile della scuola. Lara, colpita alla testa, ha perso brevemente conoscenza. «Quando mi sono alzata - racconta a 20 Minutes -, sanguinavo dalle gambe, dalle braccia, e avevo schiena e collo doloranti».

Secondo il suo racconto «una delle tre ha detto che avevo parlato male di lei, ma non è vero. Non conosco queste ragazze. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Ciò che è successo è terribile e ingiusto».

La versione delle altre ragazze non è nota. Il padre di Lara ha sporto denuncia penale. L'adolescente, nel frattempo, è tornata fra i banchi di scuola, ma continua ad avere paura. Secondo il padre, l'istituto scolastico avrebbe fallito nel suo compito di garantire la sicurezza dei ragazzi. «Siamo una famiglia di lavoratori. Cerchiamo di educare al meglio la nostra figlia. Siamo molto arrabbiati per quanto accaduto».

Il Dipartimento dell'educazione ginevrino, attraverso il suo portavoce Pierre-Antoine Preti, afferma di aver preso il caso «molto seriamente». Tutti i protagonisti sono stati immediatamente ascoltati «al fine di valutare le sanzioni da applicare e le misure da prendere, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza» di Lara.

* Nome noto alla redazione