Smanettoni da far paura: il nostro test

LUGANO – È la generazione delle 38 parole al minuto. Siamo sempre più veloci a scrivere con lo smartphone. Lo dice un recente studio internazionale a cui ha partecipato anche il Politecnico di Zurigo. E più l’età si abbassa, più la rapidità aumenta. Tio/ 20 Minuti ha sfidato, per le vie di Lugano, alcuni teenager e qualche fuori quota.

Lo scopo dello studio – Come scriviamo i messaggi con lo smartphone? Con quante dita? Ma soprattutto, con che velocità? È quanto ha voluto stabilire la più grande ricerca sulla digitalizzazione mobile, ideata dalle università di Aalto, Cambridge e dall’ETH di Zurigo. Lo studio ha coinvolto più di 37.000 utenti di tutte le età e provenienti da 160 Paesi.

La scoperta – I ricercatori hanno scoperto che in media, digitando con due pollici, scriviamo 38 parole al minuto. Questo dato è solo il 25% più basso rispetto a quello relativo alla tastiera classica, quella del computer. Un divario che è destinato ad assottigliarsi sempre di più. Proprio per questo Tio/ 20 Minuti ha proposto agli sfidanti di trascrivere una frase composta da 38 parole (compresi i punti e le virgole) nel minor tempo possibile. Sessanta i secondi a disposizione, come tempistica massima.

Con l’aiuto dei due pollici – Dalla ricerca internazionale è emerso anche che il 74% degli utenti utilizza i due pollici per scrivere, e che ciò permette di aumentare la velocità di battitura. L’utilizzo del correttore automatico incrementa il numero di battute per minuto, mentre i suggerimenti proposti direttamente dallo smartphone rallentano la scrittura. Il tempo trascorso a pensare ai suggerimenti infatti supera il tempo che serve per scrivere la parola.

Adolescenti come Speedy Gonzales – Ma la differenza la fa soprattutto l’età di chi scrive: i giovani tra i 10 e i 19 anni scrivono in media 10 parole per minuto in più delle persone che hanno superato i 40 anni. Un dato che non sorprende, anche perché gli adolescenti hanno dichiarato di utilizzare lo smartphone per circa 6 ore al giorno.

Un video da gustare – Come se la sono cavata i ticinesi interpellati da Tio/ 20 Minuti? Saranno riusciti a scrivere il messaggio composto da 38 parole nel tempo medio di un minuto, così come stabilito dallo studio internazionale? State a vedere…