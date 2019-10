Bimbi non allacciati e soste illecite, ma nei pressi delle scuole c'è sicurezza

LUGANO - In prossimità delle scuole la maggioranza degli utenti della strada si muove con prudenza, rispetta i limiti di velocità e le norme di sicurezza. È un dato positivo quello che emerge dal consuntivo dell'operazione "BIMBI SICURI" promossa dalla Polizia della Città di Lugano nel corso del mese di settembre (per l'inizio della scuola).

Controlli radar - A inizio anno scolastico i genitori dei 3'650 allievi luganesi hanno ricevuto una circolare con i consigli della polizia. Parallelamente, sulle strade in prossimità delle sedi scolastiche, sono stati organizzati dei controlli radar sia durante la settimana che precede l'inizio delle scuole, che durante la prima settimana del nuovo anno scolastico. Complessivamente sono stati organizzati 17 controlli, durante i quali è stata misurata la velocità di 5'147 veicoli. Sono 276 le infrazioni rilevate (il 5.4% del numero complessivo di veicoli registrati) e solo in 4 casi la velocità è stata "degna di nota" e soggetta a procedura diversa da quella della multa disciplinare.

Gilet giallo - Durante il primo giorno di scuola agli allievi della prima elementare è stata consegnata una pettorina "gilet" per renderli ben visibili sul percorso casa-scuola. Gli istruttori del traffico della Polizia Città di Lugano hanno inoltre incontrato, in 21 sedi scolastiche, 30 classi di prima elementare. A 502 bambini è stato fornito un opuscolo informativo sul percorso casa-scuola e un pacchetto di caramelle con i consigli per muoversi in sicurezza sulle strade.

Seggiolino, parcheggi e precedenza sulle strisce - Non va poi dimenticata l'azione di prossimità degli agenti di quartiere vicino ai centri scolastici. Quelli ingaggiati sono stati 15, più 2 assistenti di polizia, per un totale di 36 posti di controllo e 210 ore di servizio. Durante i controlli sono stati constatati vari comportamenti inadeguati/illeciti e notificati alle persone interessate. Si è trattato di 43 bambini non debitamente allacciati al seggiolino, 43 soste illecite di vetture, 11 mancate precedenze ai pedoni sui passaggi pedonali e 29 attraversamenti fuori dalle strisce pedonali (allievi e/o genitori).

Durante la prima settimana, gli agenti si sono limitati a educare le persone che avevano commesso le infrazioni, informandole riguardo al comportamento corretto e più sicuro da adottare. Nella seconda settimana, le infrazioni ("radicalmente diminuite") sono state sanzionate: 5 soste illecite e 7 bambini non allacciati.

Rinforzi per l'istruzione - Di recente il Comando ha rinforzato il servizio di istruzione e destinato agli allievi, che può ora contare su due unità a tempo pieno. Si tratta del sergente capo Claudio Mastroianni, responsabile, e del nuovo istruttore, appuntato Patrick Brühwiler, che durante l'anno scolastico incontreranno oltre 3'600 allievi delle scuole cittadine per insegnare loro il corretto comportamento sulla strada.

L'operazione "BIMBI SICURI" è stata portata avanti in sintonia con la campagna nazionale per un percorso casa-scuola sicuro, denominata "Attenzione, i bambini sono imprevedibili" (e consultabile sul sito https://www.doppia-prudenza.ch/ ), elaborata dall'Ufficio prevenzione incidenti, con la partecipazione del Fondo prevenzione incidenti e delle polizie svizzere.