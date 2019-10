Un tappeto rosso per i ciclisti

BELLINZONA - Una riga rossa per indicare ai ciclisti la posizione corretta (in mezzo alla corsia) da tenere nelle rotonde. È andata in scena stasera a Bellinzona l'azione "Tappeto Rosso" promossa da Pro Velo Ticino: una scia rossa è stata dipinta all'entrata della rotonda tra via Lavizzari, via Francesco Chiesa e via Mirasole.

La maggior parte degli incidenti gravi che coinvolgono i ciclisti non avviene di notte o con la nebbia - segnala Pro Velo - ma durante il giorno, in buone condizioni di visibilità. In particolare all'interno delle rotonde, dove gli automobilisti devono elaborare contemporaneamente molte informazioni... perdendo di vista le biciclette.

Da qui l'idea di sensiblizzare i ciclisti proprio in prossimità di una rotonda. Ma come comportarsi dunque? Con il braccio sinistro bisogna indicare lo spostamento al centro della corsia, poi va mantenuta la posizione anche all'interno della rotonda. E col braccio destro si segnala infine l'uscita.

Tipress