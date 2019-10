Presto gli Autopostali elettrici anche in Ticino

BELLINZONA - AutoPostale e l’Azienda Elettrica Ticinese (AET) vedono un futuro pulito e sostenibile per i trasporti pubblici ticinesi. I due partner hanno firmato ieri una dichiarazione d’intenti e intendono mettere in servizio in Ticino diversi autopostali elettrici.

Gli autobus elettrici attualmente presenti sul mercato sono adatti ad aree piuttosto pianeggianti e per questo motivo - spiegano AutoPostale e AET in una nota congiunta - prevedono di effettuare in una prima fase un’analisi del potenziale e sviluppare da questa analisi un concetto per la mobilità elettrica nel nostro cantone. In base ai risultati verrà deciso su quali linee - e con quali tempistiche - potranno essere introdotti nell‘esercizio regolare gli autopostali elettrici.

In arrivo nel 2021 - I primi veicoli, secondo le stime attuali, dovrebbero essere messi in servizio nella seconda metà del 2021. Per capire quanti ne verranno introdotti toccherà però attendere la conclusione della fase di analisi preliminare. I parametri da prendere in considerazione sono numerosi: «Un veicolo elettrico deve essere costantemente ricaricato e i modelli attuali sono meno potenti rispetto a quelli alimentati a benzina e gasolio. Due fattori - ci spiega il portavoce di Autopostale, da noi contattato - che influenzano notevolmente le possibilità di utilizzo di un veicolo elettrico su una particolare linea».

Questioni in sospeso - Rimangono per il momento in sospeso il finanziamento di eventuali costi aggiuntivi, l’acquisto di veicoli idonei nonché l’ubicazione e le modalità di ricarica delle batterie. Aspetti che - spiegano le due aziende - saranno chiariti nell’ambito dei lavori di progetto congiunti.

Autopostale