«I profili informatici e ingegneristici sono difficilmente ritrovabili in Ticino»

LUGANO - Sul mercato del lavoro elvetico si sta verosimilmente registrando una prima reazione alla situazione economica incerta. Il numero degli annunci cresce rispetto al 2018, ma rispetto al secondo trimestre dell’anno si osserva una stagnazione. Nonostante il rallentamento, le aziende sono comunque ancora in cerca di personale. In Ticino, però, non è facile trovare profili professionali che abbiano tutte le competenze necessarie a ricoprire determinati ruoli.

«In posizioni tecniche e amministrative/commerciali, sono sempre molto richieste competenze linguistiche ad alto livello» ci dice Annalisa Job del Gruppo Adecco Svizzera. «E facciamo abbastanza fatica a reperire tali competenze sul mercato». Una situazione, questa, che contribuisce all’assunzione di personale d’oltre frontiera. «Nell’ambito dell’informatica e dell’ingegneria, è difficile trovare dei profili in Ticino. Si attinge quindi dal bacino del Nord Italia».

Sanità ed edilizia in testa - I dati sono quelli dell’Adecco Group Swiss Job Market Index relativo al terzo trimestre del 2019, dai quali si evince che le imprese svizzere hanno pubblicato circa il 5% in più di posti di lavoro rispetto all’anno scorso. L'aumento riguarda soprattutto le professioni sanitarie, che hanno tra l’altro raggiunto un record storico (dall’inizio dei rilevamenti nel 2012). Nel settore l’incremento è infatti pari al 15%. Secondo gli esperti dell’Università di Zurigo, tale crescita sarebbe da attribuire al costante invecchiamento della popolazione e la conseguente necessità di personale sanitario.

Anche la domanda di personale per le professioni dell’edilizia e delle ristrutturazione cresce a un tasso superiore alla media, mostrando un incremento del 12% rispetto al 2018. Tuttavia, rapportato al trimestre precedente, l’aumento del 6% non risulta essere altrettanto forte. Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale, verosimilmente per progetti edilizi approvati anni fa e ancora in fase di realizzazione. Contrariamente ai rischi a medio-lungo termine, anche associati a un sempre maggiore tasso di immobili vuoti, la tendenza positiva continua tutt’ora.

Si osserva un aumento pure nell’insegnamento e nei servizi pubblici (in questo caso si parla del 10%). Ma rispetto al trimestre precedente, in questi settori la domanda di personale è in calo dell’11%.

Settore finanziario in calo - Per tutte le altre categorie professionali, la variazione nel numero di annunci di lavoro è pari o inferiore al 5%. Nel terzo trimestre del 2019, le professioni in campo finanziario e fiduciario hanno addirittura registrato una diminuzione delle inserzioni (-7% rispetto all’anno scorso e -6% rispetto al precedente trimestre). La diminuzione riguarda principalmente gli annunci di lavoro per il settore fiduciario e della contabilità, ma anche le professioni commerciali e amministrative.