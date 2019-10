Quartieri al buio (per un’ora) a causa di un ramo

LUGANO - In molti non se ne sono nemmeno accorti, ma la scorsa notte in alcuni quartieri di Lugano si è verificato un blackout elettrico.

L’erogazione di corrente - si legge nei comunicati di servizio delle Aziende industriali di Lugano (AIL) - è stata interrotta a Pregassona, Canobbio, Davesco-Soragno e Cureggia per «cause atmosferiche e naturali». Da noi contattate le AIL hanno precisato che l'evento è stato causato in particolare dal forte vento che ha fatto cadere un ramo sulla linea aerea.

Il blackout si è verificato alla 1.02 ed è durato circa un’ora.