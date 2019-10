Le “grà” di Moghegno attendono le castagne: «L’anno promette bene»

In Ticino è tempo di castagne... Caricamento in corso ... Ti piacciono le castagne? Sì No Anche quelle secche? Sì No Mai assaggiate In quale altro modo preferisci consumarle? (Più risposte possibili) Castagne bollite Castagne arrostite Castagne glassate Marmellata di castagne Farina di castagne Altro Nessuna di queste [{"keyQ":"q_gpw45"},{"keyQ":"q_dytutf"},{"keyQ":"q_5jcldd"}] Vota Risultati Ti piacciono le castagne? Sì 98% (179 voti) 98% No 2% (3 voti) 2% Anche quelle secche? Sì 58% (106 voti) 58% No 23% (41 voti) 23% Mai assaggiate 19% (35 voti) 19% In quale altro modo preferisci consumarle? (Più risposte possibili) Castagne bollite 16% (68 voti) 16% Castagne arrostite 39% (162 voti) 39% Castagne glassate 15% (63 voti) 15% Marmellata di castagne 15% (63 voti) 15% Farina di castagne 9% (36 voti) 9% Altro 5% (22 voti) 5% Nessuna di queste 1% (4 voti) 1% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1395024,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"883434","title":"In Ticino è tempo di castagne...","questions":{"q_gpw45":{"a":{"a_fdm54":"Sì","a_jt3izs":"No"},"q":"Ti piacciono le castagne?","t":"0"},"q_dytutf":{"a":{"a_fdm54":"Sì","a_j8gvn8":"No","a_9i6juv":"Mai assaggiate"},"q":"Anche quelle secche?","t":"0"},"q_5jcldd":{"a":{"a_fdm54":"Castagne bollite","a_roukpq":"Castagne arrostite","a_8jd1pk":"Castagne glassate","a_yz10tc":"Marmellata di castagne","a_1zr8ke":"Farina di castagne","a_278vbb":"Altro","a_7obo1n":"Nessuna di queste"},"q":"In quale altro modo preferisci consumarle? (Più risposte possibili)","t":"1"}}}

MAGGIA - Da vero e proprio pilastro dell’alimentazione a contorno per prelibati piatti a base di selvaggina, la castagna è uno dei simbolo della stagione autunnale ticinese. Una stagione che per gli amanti del frutto del cosiddetto “albero del pane” si annuncia nuovamente generosa, dopo un biennio in cui nella Svizzera italiana si è passati dal primato di 40 tonnellate raccolte (2017) alla magra dell’anno scorso - con sole 21 tonnellate - a causa della forte e prolungata siccità.

La tradizione di questo dolce achenio in Ticino va però oltre ai soli sapori e colori. Quando costituiva l’alimento primario per sopravvivere ai lunghi mesi invernali, come avveniva nelle vallate sudalpine, la necessità era quella di poter conservare le castagne per lunghi periodi, essiccandole nelle “grà”. Alcune di queste sono state rimesse in funzione, fra le quali quella di Moghegno in Vallemaggia, dove per qualche settimana le lancette tornano letteralmente indietro di qualche secolo. Come? Lo abbiamo chiesto all’esperto Roger Welti.

Signor Welti, il tradizionale appuntamento con le grà è nuovamente alle porte. Quando è rinata questa tradizione nel villaggio di Moghegno?

La tradizione è rinata negli anni 80 del secolo scorso grazie al lavoro dell’associazione artigiani di Vallemaggia. Purtroppo però le persone di Moghegno impegnate con le grà erano soprattutto anziani che con il passare del tempo non ci sono più oppure non ce la fanno più. Grazie all’impegno di un gruppo di appassionati, fra cui in particolare il Centro Natura Vallemaggia e il sottoscritto, questa iniziativa ha continuato a esistere e vede, in questi ultimi due anni, il coinvolgimento di giovani della regione.

Carico, essiccazione e scarico. Ci spiega bene come funziona il tutto?

Il carico è piuttosto semplice, all’arrivo delle castagne queste vengono controllate e pesate prima di essere messe sul graticcio formando uno strato importante di circa 15-20 centimetri. Una volta caricata si accende il fuoco che dovrà essere mantenuto vivo durante tre settimane. È importante sviluppare calore. Questo significa che da 3 a 5 volte al giorno qualcuno di noi passa a controllare e alimentare il fuoco. Ogni 4 giorni circa le castagne vanno rivoltate. Trascorse le 3 settimane è tempo dello scarico. Le castagne essiccate alla fine perdono circa due terzi del loro peso; vanno poi battute - con i sacchi di telo su ceppi di legno - in modo da frantumare il guscio. In seguito si esegue la ventilatura - con il ventilabro, “vàl" in dialetto - che permette di separare le castagne dai residui di guscio. Infine si fa la cernita a mano e si ripuliscono le castagne prima di consegnarle ai proprietari. In seguito chi ha portato le castagne ne ritira la sua parte che corrisponde a circa un terzo del peso di quelle consegnate.

Quanto tempo occorre per l’intero processo?

In passato si controllava il grado di essiccatura delle castagne, il tempo necessario può variare da 16 a 21 giorni. Per comodità, visto il coinvolgimento delle scuole, noi fissiamo le date in anticipo e abbiamo stabilito 3 settimane. Ovviamente controlliamo il grado di essiccatura e quando è il caso riduciamo il fuoco negli ultimi giorni per evitare di bruciare i preziosi frutti.

Ricordando il passato. Una volta essiccate, per quanto si conservavano le castagne? E come venivano poi utilizzate?

L’essiccatura permette di conservare le castagne fino a un anno, in passato questa era la necessità visto che l’autunno successivo si ripeteva il tutto. Credo però che possano essere conservate più a lungo. Una volta essiccate le castagne possono essere messe a mollo (acqua o latte) per una notte e in seguito essere cucinate in svariati modi. Oppure si portano al mulino per ricavarne farina per fare il castagnaccio (una sorte di pane) o altre pietanze.

Tornando ad oggi invece, quante persone (e con quanti chilogrammi di castagne) partecipano annualmente a questo evento?

Ogni anno abbiamo una decina di classi, di tutto il Sopraceneri, che partecipano all’evento. Ma anche dei privati che portano alcuni chili di castagne da far essiccare. In passato c’erano anni in cui si caricavano fino a 900 kg di castagne, abbiamo però anche passato un periodo di magra con soli 200-400 kg caricati. Quest’anno invece promette bene e speriamo in un ottimo raccolto, soprattutto se oltre alle scuole tanti privati andranno a raccogliere le loro castagne.

La tradizione continuerà quindi a vivere anche per i prossimi anni?

Visto che siamo riusciti a coinvolgere delle nuove leve, siamo fiduciosi per il futuro. Le grà, che sono di proprietà privata e i proprietari ci permettono di far rivivere questo evento, avrebbero bisogno di una sistematina, ma ci mancano i fondi. In ogni caso siamo sempre felici se delle persone ci vengono a dare una mano il giorno dello scarico sia per la battitura, la ventilatura che la cernita.

L’appuntamento con il carico delle grà a Moghegno è previsto per il 17 ottobre. La data da riservare per lo scarico è invece giovedì 7 novembre. Per chi fosse interessato, sul sito www.castagne.ch si trovano tutte le indicazioni necessarie e le condizioni per partecipare.