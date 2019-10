«La mia estate a spasso con gli orsi»

LUGANO/MILLINOCKET - Svegliarsi all'alba, smontare la tenda e incamminarsi per foreste e montagne. Questo ogni giorno, per 157 giorni. E poi lo scorso 22 settembre (giusto in tempo per la fine dell'estate), il luganese Marco Stopper (44 anni) è arrivato in vetta al Mount Katahdin, che con i suoi 1'606 metri è la più alta cima del Maine, negli Stati Uniti. Ma è soprattutto la fine dell'Appalachian Trail, un sentiero escursionistico di circa 3'500 chilometri che inizia su Springer Mountain, in Georgia, e che attraversa quattordici stati.

Tremilacinquecento chilometri che Marco ha percorso dall'inizio alla fine come sfida personale: «Avevo terminato una deludente esperienza lavorativa ed ero in cerca di un progetto tutto mio». Dato che che gli piace camminare e stare a contatto con la natura, lo scorso aprile è allora decollato per gli States. Per poco più di cinque mesi ha portato sulle spalle uno zaino di circa tredici chilogrammi (all'inizio erano diciassette, «ma poi sono riuscito a ridurre l'equipaggiamento all'essenziale»), godendo di incantevoli panorami lungo la catena montuosa degli Appalachi, la più vecchia delle Americhe. E trascorrendo praticamente tutte le notti in tenda.

L'Appalachian Trail è il più lungo sentiero ininterrotto del mondo da percorrere a piedi. «Ogni giorno si coprono circa venticinque chilometri, facendo un dislivello di mille metri». Alla fine - «e dopo quattro paia di scarpe consumate» - il dislivello complessivo è di 141'427 metri, «come scalare sedici volte l'Everest». E completando il trail in una sola stagione, si diventa un cosiddetto thru-hiker: «Un thru-hiker - ci spiega Marco - è sempre in cerca di nuovi sentieri da percorrere dall'inizio alla fine». Sono circa 2'500 coloro che ogni anno tentano il “thru-hike” dell'Appalachian Trail da sud a nord, ma soltanto uno su quattro ce la fa.

Lui sul sentiero si chiamava “whistler” (in italiano: fischiatore): «È un nome che a un certo punto ti viene attribuito da un altro thru-hiker». Nel suo caso gli si addiceva, poiché camminando spesso fischiettava. «C'è chi percorre il trail ascoltando la musica, chi ascoltando la natura... io invece fischiettavo e in questo modo mi davo il ritmo».

Come mai hai scelto l'Appalachian Trail e non un altro sentiero?

«Negli Stati Uniti esistono tre sentieri a lunga distanza. L'Appalachian Trail è quello più “storico”: la pista è stata completata negli anni Trenta. Ed è logisticamente un po' più semplice, perché più o meno una volta a settimana si passa nelle vicinanze di una cittadina dove è possibile fare rifornimento. Ma non per questo è meno impegnativo: ci sono tratti con molti sassi o in cui bisogna arrampicarsi. Ed essendo una pista vecchia, non ci sono tornanti: se c'è una montagna, si sale per la via più diretta».

Cosa mangiavi sul trail?

«Il cibo bisogna portarselo in spalla. E in media si fa rifornimento per quattro-cinque giorni. Solitamente mangiavo cereali per colazione, tortilla con tonno o con salame e formaggio per pranzo, e alla sera vari cibi liofilizzati, dalla pasta alla carne. E poi tanta cioccolata e barrette energetiche».

C'era qualche pietanza di cui sentivi la mancanza?

«Polenta e stracchino!»

Si cammina da soli o in compagnia?

«Lungo il trail l'aspetto sociale è molto importante. Si cammina da soli, ma alla sera ci si ritrova dove ci sono i ripari, si conosce nuova gente, si formano dei gruppi. È molto arricchente. Ho anche incontrato sei svizzero-tedeschi».

Quali difficoltà hai incontrato?

«Il trail si può suddividere in tre parti. La prima è fisica: il corpo si deve abituare a camminare e a portare il peso dello zaino. La seconda è mentale: il sentiero è più basso, fa più caldo e ci sono meno panorami. La terza è nutrizionale: si comincia a raggiungere il limite fisico, non si hanno più riserve e bisogna mangiare molto di più. Mi sono trovato in difficoltà quando, dopo la prima parte, ho avuto un'infiammazione tibiale che mi ha costretto a fermarmi per quattordici giorni».

Ti è venuta voglia di gettare la spugna?

«Ero partito con poche aspettative, avevo deciso di provarci e di continuare se mi fosse piaciuto. Come obiettivo iniziale mi ero fissato Damasco, la prima cittadina che si incontra dopo circa 500 miglia di cammino (oltre 900 chilometri). Quando mi sono dovuto fermare per l'infiammazione, ho riflettuto molto se proseguire o meno».

Hai incontrato degli orsi?

«Sono molti gli animali che si incontrano. Di orsi ne ho visti otto. Ma ho dovuto camminare quasi 1'500 chilometri per vedere i primi. Sono molto timidi: ti guardano, poi si allontanano. Più a nord ho anche visto due alci americani. E anche i serpenti a sonagli sono molto comuni».

Si entra in contatto con le persone del posto?

«Da parte delle persone del luogo c'è molta generosità: sono sempre pronte a dare una mano, a offrire del cibo o un alloggio gratuito. Lungo il sentiero ci sono i cosiddetti “trail magic”: per esempio qualcuno che prepara pan cake per gli escursionisti oppure un frigobox pieno di bevande e snack gratuiti».

E quando finalmente si raggiunge la fine del trail, la cima del Mount Katahdin, cosa si prova?

«Si prova molta soddisfazione, ma anche un improvviso senso di vuoto. Per un'intera estate ogni giornata era pianificata: dormire, mangiare e camminare. Da un momento all'altro non sai cosa viene dopo».

In generale come hai vissuto il trail?

«Come una metafora della vita. All'inizio è tutto una scoperta: il camminare e il trail stesso. Si cominciano a fare conoscenze e amicizie, che per tutto il sentiero vanno e vengono. Ci sono i momenti di difficoltà. E quelli in cui si prova soddisfazione, per esempio arrivando in cima a una vetta. Alla fine raggiungi Mount Katahdin, la maturità. E da un giorno all'altro il cammino termina».

Ora che sei un thru-hiker, hai già previsto una nuova sfida?

«Nelle prossime estati mi piacerebbe andare alla scoperta dei sentieri di casa nostra. Poi per i miei cinquant'anni intendo percorrere il Pacific Crest Trail, 4'270 chilometri tra California e Washington. L'ho deciso una sera seduto attorno al fuoco con i compagni di trail».