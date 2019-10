Obiettivo: la supervelocità per arrivare alla "gigabit society"

BELLINZONA - «Garantire la capacità di banda non solo nelle zone urbane, ma in tutte le zone periferiche». Con questo obiettivo è stata presentata oggi a Bellinzona la conclusione dello studio volto a elaborare un possibile piano strategico per la banda ultralarga su tutto il territorio cantonale.

«Un tema che sta interessando anche la politica federale - ha sottolineato il Direttore del DFE Christian Vitta -. Noi siamo dei precursori in questo ambito. Ciò potrebbe darci un certo vantaggio competitivo su temi quali la digitalizzazione. Dobbiamo essere pronti per le sfide future».

Questo piano strategico si articola in tre fasi: «Una prima strategica e una seconda decisionale, si sono già concluse - ha spiegato Maurizio Togni, Direttore di TM Results -. Una terza di concretizzazione, che seguirà una volta conclusosi il processo di discussione politica del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, vedrà mettersi in atto un piano di lungo respiro che va dai 5 ai 15 anni per realizzare gli obiettivi preposti».

La "gigabit society" - Il tutto verso la «gigabit society», che vuole garantire almeno 1 Gbps (1'000 Mbps) permettendo di comunicare istantanemante sia ai cittadini che alle aziende. Intento? «Una copertura di almeno l’85% degli edifici situati in zona edificabile entro dieci anni e di almeno il 95% entro 15 anni», ha aggiunto Togni.

Diversi scenari - Gli scenari sono molteplici e la soluzione che appare più interessante sembra essere anche la più costosa: quella della fibra che arriva direttamente dalla centrale al fruitore. «Ma abbiamo vagliato anche opzioni altrettanto funzionali, ma che abbattono un po' i costi», ha aggiunto il Direttore di TM Results. «Partiamo da una situazione frammentata, differente nei diversi comuni ticinesi. L'ideale sarà strutturarle in un mix tecnologico che al meglio risponda alle esigenze dei comuni, delle regioni e infine del canton Ticino. Soluzioni orientate al futuro con l'obbiettivo comune della "gigabit society"».

Dagli 80 ai 100 milioni - Il possibile piano strategico delinea un percorso che richiederà la partecipazione e la condivisione di tutti gli attori coinvolti. Investimento? «Sui 600 milioni in ambito fisso e attorno ai 300 in ambito mobile. Il massimo che il Cantone potrebbe erogare sull'arco dei 15 anni (90mila allacciamenti, almeno il 95% degli edifici in zona edificabile) si attesta tra gli 80 e i 100 milioni», ha garantito il Direttore di TM Results.