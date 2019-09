Ex operatore sociale condannato per abusi, ecco i passaggi della sentenza

LUGANO - «Il 24 febbraio 2005, due delle tre ragazze rimaste vittima delle attenzioni dell’operatore andarono da Pau-Lessi, il suo superiore, per segnalargli il problema». Iniziano in questo modo le motivazioni scritte della decisione della Corte d'appello sul caso dell'ex operatore sociale condannato per abusi e anticipate questa sera dalla Rsi.

Sui contenuti dell’incontro, però, le versioni delle due divergono. A verbale una delle giovani ha dichiarato di essere certa di avere parlato esplicitamente di rapporti sessuali, subiti da lei e da altre. Secondo l’amica sarebbero invece rimaste, di proposito, sulle generali. Avrebbero riferito solo di avances, senza entrare nei dettagli. Una versione quest'ultima che coincide con quella di Pau-Lessi.

In ogni caso - rileva la Corte - Pau-Lessi non menzionò né l’opzione di una denuncia penale, né la possibilità di chiedere un sostegno. Non avvisò nemmeno il suo diretto superiore, e non inserì, nel dossier dell’operatore, il verbale dell’incontro (steso oltretutto senza farlo firmare).

Si limitò a promettere che avrebbe preso le misure necessarie: sia consigliando all’interessato una psicoterapia, sia affidandogli compiti di carattere esclusivamente amministrativo, non più cioè a diretto contatto coi giovani. Ma il trattamento medico non gli fu mai proposto, e dopo un certo periodo il dipendente tornò al fronte. Fu proprio questo che spinse infine una delle donne a denunciarlo.

Ed sarebbe quindi questo il motivo per cui la vicenda è emersa solo 13 anni dopo, secondo la Corte. «Se si fosse intervenuti come le circostanze imponevano, il terzo caso approdato in aula non sarebbe mai avvenuto. E la sofferenza dell’unica giovane riconosciuta come vittima sarebbe stata meno lunga e gravosa».

L'avvocato della difesa, Andra Bersani, ha dal canto suo ribadito l'assoluta estraneità del suo cliente a tutti i fatti menzionati.