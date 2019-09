Posta, servizio a domicilio anche a Manno e Muzzano

MANNO / MUZZANO - Nei prossimi mesi la Posta sostituirà le filiali di Manno e di Muzzano per mezzo del servizio a domicilio. Lo comunica lo stesso Gigante Giallo con una nota.

«La Posta è da tempo in contatto con le autorità di Manno e di Muzzano allo scopo di valutare possibili alternative per l’offerta di servizi postali - si legge in una nota -. Ha sottoposto alle autorità di entrambi i comuni luganesi soluzioni atte a garantire sul lungo periodo servizi postali di qualità e ha infine deciso di optare per l’introduzione di un servizio a domicilio sia a Muzzano sia a Manno».

Nel mese di febbraio 2017, la Posta aveva incontrato il Municipio di Manno, informandolo dell’intenzione di chiudere l’ufficio postale. Gli amministratori comunali avevano manifestato la propria ferma opposizione. La decisione formale era stata notificata il 31 ottobre 2017 (contro la quale il Municipio aveva presentato ricorso alla PostCom), ma era stata annullata perché l'azienda privata scelta per un'agenzia in partenariato aveva rinunciato. Il 15 ottobre 2018 i responsabili di zona della Posta avevano di nuovo incontrato il Municipio di Manno e confermato la decisione di chiudere (con notifica del 14 novembre 2018), contro cui era stato di nuovo presentato ricorso.

La Posta, dal canto suo, sostiene ora di «trasferisce lo sportello postale sull’uscio di casa/alla porta dell’azienda» in modo da permettere alla clientela di «gestire comodamente sul posto le loro attività postali quotidiane affidandosi al personale della Posta addetto al recapito».

A Manno e a Muzzano il Gigante giallo intende «proseguire il dialogo con le autorità comunali per approfondire tutti gli aspetti organizzativi in vista dell’introduzione del nuovo servizio», che avverrà presumibilmente agli inizi di novembre 2019. Sino ad allora le due filiali continueranno la loro attività.