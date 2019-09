Boas Erez confermato rettore dell'USI

LUGANO - Boas Erez confermato e due proposte di affiliazione. È stata una seduta ordinaria importante quella andata in scena venerdì 27 settembre all'USI.

Il Consiglio dell'Università, infatti ha rinnovato per il prossimo quadriennio (2020-2023) il mandato di Rettore al professor Boas Erez, «ringraziandolo per l'operato finora svolto».

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina del nuovo Segretario generale, Giovanni Zavaritt, e ha sottoposto al Consiglio di Stato ticinese le domande per l’affiliazione all’Università della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) e dell’Istituto ricerche solari Locarno (IRSOL). «La stretta vicinanza con la Facoltà di Teologia - precisa l'USI - rafforzata negli anni grazie alla condivisione di programmi di formazione, ricerche e procedure accademiche, ha portato alla decisione di inoltrare al Consiglio di Stato ticinese una domanda di affiliazione».

Al contempo, nell’ambito del consolidamento dell’assetto di governo, entra in Rettorato un nuovo membro: il professor Patrick Gagliardini, che svolgerà la funzione di Prorettore per la ricerca.

Il nuovo volto del Rettorato - Il Rettorato, uno degli organi centrali dell’USI, insieme al Consiglio dell’Università e al Senato accademico, ha la responsabilità del buon funzionamento d’insieme dell’Università e ne elabora gli atti di pianificazione e di sviluppo. I membri attuali sono Boas Erez (Rettore), Lorenzo Cantoni (Prorettore per la formazione e la vita universitaria), Patrick Gagliardini (Prorettore per la ricerca), Daniela Mondini (Prorettrice per la ricerca nelle scienze umane e per le pari opportunità), Cristina Largader (Direttrice amministrativa) e Giovanni Zavaritt (Segretario generale). Partecipano alle riunioni di Rettorato anche il Delegato del Rettore per l'analisi della ricerca Benedetto Lepori e il Direttore amministrativo aggiunto Antoine Turner.