La Ladies Run colora di rosa il lungolago

LUGANO - Doveva essere una giornata dedicata alle donne e così è stato: la seconda edizione di Ladies Run Ticino luganese (la sesta in totale) ha colorato il centro di Lugano di rosa, rinnovando il grande successo dell’anno precedente.

Le partecipanti alla corsa sono state ben 500. E molte di più ancora le curiose e naturalmente i tanti mariti, compagni, figli, genitori e pure nonni che in piazza ed a bordo percorso hanno incitato il lungo corteo di podiste in rosa. Ad aggiudicarsi la vittoria sulle due corse sono state Rosalba Rossi di S. Antonino (i 10 km in 37 minuti e 37 secondi) e la giovanissima Lisa Kaderli di Münsingen (i 5 km in 20 minuti e 32 secondi).

Il “Villaggio rosa” - Ma Ladies Run Ticino, va ben oltre la corsa, l’evento è una vera e propria giornata dedicata alla donna ed al suo benessere. In Piazza Manzoni, come lo scorso anno è stato allestito un “Villaggio rosa” con un’infinità di allettanti ed anche curiosi servizi esclusivi per le iscritte. Uno spazio da godere pensando al proprio benessere, ma pure alla propria bellezza.

Nelle varie tendine dei partner dell’evento tutte le iscritte, su presentazione del pettorale, potevano beneficiare di numerose prestazioni gratuite: dai massaggi defaticanti, a quelli antistress, al viso e drenanti, a servizi estetici come trucco o acconciature personalizzate, alle consulenze sul corpo e capelli, all’area dedicata alla salute dove poter svolgere un test dell’equilibrio e trovare utili consigli su come migliorare la propria forma fisica e impostare un programma di allenamento.