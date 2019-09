L'autunno fa un passo indietro: domani 25 gradi

LOCARNO - L’autunno, che puntuale si era presentato la settimana scorsa allo scadere ufficiale della stagione estiva, sembra aver già fatto un passo indietro. L’inizio della prossima settimana sarà infatti nuovamente caratterizzato da temperature ben superiori rispetto alla norma del periodo.

Domani in particolare - si legge nel bollettino di MeteoSvizzera - sono attese massime fino a 25 gradi in pianura, con tempo in prevalenza soleggiato, e l’isoterma di zero gradi che tornerà ben al di sopra della soglia dei 4000 metri. Le minime si fisseranno invece attorno ai 13-14 gradi, restando stabili anche nei giorni successivi.

Tra martedì e mercoledì è previsto invece un aumento della nuvolosità, accompagnato da qualche possibile goccia, in particolare nelle ore notturne a cavallo tra le due giornate. Precipitazioni in ogni caso non intense che non contribuiranno ad abbassare le temperature, che si annunciano al di sopra dei 20 gradi per buona parte della settimana.

Per un assaggio di vero autunno sarà probabilmente necessario attendere il prossimo fine settimana, che all’orizzonte (ma è presto per dirlo con certezza) lascia intravedere un ritorno a temperature in linea con la norma stagionale.