Mobilità e piste ciclabili alla Giornata dell'ambiente

COLLINA D'ORO - C'era anche il Dipartimento del territorio (DT) alla terza edizione della Giornata dell’ambiente organizzata dal Comune di Collina d’Oro, con uno spazio espositivo dedicato ai percorsi ciclopedonali allestito in Piazza Brocchi a Montagnola.

Per l’occasione, il DT ha illustrato, tramite appositi pannelli informativi, una selezione dei progetti realizzati - rispettivamente in corso - nel Luganese, e in particolare: il collegamento ciclabile Muzzano-Sorengo (lungo via Piodella), la passerella presso la foce del Vedeggio tra Agno e Muzzano, la pista ciclopedonale Canobbio-Tesserete (realizzata lungo il tracciato dell’ex-ferrovia Lugano-Tesserete) e il percorso ciclopedonale Pregassona-Sonvico (che corre sul tracciato dell’ex-ferrovia Lugano-Cadro-Dino).

Con la propria presenza alla Giornata dell’ambiente, il DT mirava a sensibilizzare ulteriormente i cittadini all’adozione di comportamenti sostenibili nell’ambito della mobilità e, in particolare, a promuovere quella ciclabile attraverso la realizzazione di una rete integrata di percorsi per incentivare l’uso della bicicletta, specificamente per gli spostamenti quotidiani sulle brevi distanze.

In Ticino, la rete ciclabile cantonale (percorsi nazionali, cantonali e regionali) collega i Comuni nei quattro agglomerati del Cantone (Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto) e conta attualmente circa 365 chilometri di percorsi segnalati con i tipici cartelli rossi per biciclette. Al Cantone compete il completamento della rete, attraverso interventi di rilievo quali nuove passerelle e piste ciclabili.

L’obiettivo fissato prevede l’attuazione nell'insieme di circa 560 chilometri di percorsi ciclabili entro il 2030.