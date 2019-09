Viabilità: da domani si cambia

LUGANO - La Polizia Città di Lugano comunica che domani, domenica 29 settembre, a partire dalle ore 06.00 sarà introdotta l'annunciata modifica di due misure del PVP (Piano della Viabilità del Polo Luganese).

La modifica che interessa l'area di Piazza Castello (Palazzo dei Congressi), riveste carattere sperimentale e verrà introdotta per un periodo di prova di 3 mesi, da ottobre a fine dicembre.

In particolare si renderà possibile:

. la svolta a sinistra provenendo dal lungolago verso Corso Pestalozzi;

. la svolta a sinistra per chi proviene da Viale Cattaneo in direzione del lungolago.

Per gli automobilisti che provengono dal lungolago saranno disponibili due corsie (demarcate con una segnaletica di colore rosso), una per la preselezione e quindi per permettere la nuova svolta a sinistra verso Corso Pestalozzi, mentre la rimanente per la svolta a destra su Viale Cattaneo.

La modifica su Viale Cattaneo invece, prevede sulla medesima corsia, la possibilità di proseguire sia diritto su Corso Pestalozzi, che (nuovo) svoltare a sinistra verso il lungolago. Anche qui la segnaletica sarà demarcata in colore rosso.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione Ladies Run, il lungolago non sarà percorribile a partire dalle ore 9.00 di domenica 29 settembre. La riapertura è prevista nel primo pomeriggio di domenica 29 settembre.