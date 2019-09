Il Ticino ospita i più gentili del mondo

LUGANO - “Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza” diceva Seneca e mentre la pratichiamo il nostro corpo produce serotonina, l’ormone della felicità. Ma perché è così importante? E come mai portare proprio a Lugano la discussione? Alle nostre domande risponde Cristina Milani, presidente del movimento mondiale e dello svizzero GentleTUDE.

Cosa è la gentilezza?

«Partendo da sé stessi, avere cura e attenzione a 360 gradi: gli altri, il pianeta che ci ospita e tutti gli esseri viventi. Se non abbiamo gentilezza e rispetto dell’ambiente, domani non ci saremo».

Perché riunirsi a Lugano?

«Erano due le località in lista per organizzare l’assemblea generale del World Kindness Movement. Quando il consiglio internazionale ha saputo che a Lugano è attivo un progetto dedicato alla cortesia (“Viverebeneincittà”, campagna di sensibilizzazione alla buona convivenza negli spazi urbani), ha deciso di venire per capire di cosa si tratta».

Qual è lo scopo del movimento?

«Influenzare, coinvolgere e diffondere gentilezza. Quindi far sì che sempre più persone si uniscano per promuovere iniziative nei loro Paesi».

Perché incontrare anche le autorità svizzere?

«Il movimento punta a diventare partner dell’ONU per l’Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Siamo interessati a capire come la Svizzera si sta organizzando. Ma anche avere maggiori informazioni sul progetto cortesia che Lugano sta portando avanti, magari per “copiarlo” in altri Paesi adattandolo al contesto culturale».

Volete rendere gli svizzeri più gentili?

«Gli svizzeri sono già gentili. È una gentilezza fatta di mediazione, di capacità di gestire una convivenza con quattro culture diverse. E viviamo in pace».

È davvero necessario fondare un movimento e indire una giornata mondiale per ricordarsi di essere gentili?

«No, la giornata mondiale è per festeggiare che siamo stati gentili negli altri 364 giorni».

A cosa porta realmente la gentilezza?

«A un benessere totale, fisico e psichico. La gentilezza è una qualità innata. È stato provato da un’equipe di psicologi che esiste un gene che ci rende altruisti, gentili. E se vediamo qualcuno essere gentile, lo copiamo. Ma viviamo in una società ipervelocizzata, dove tutto è proiettato al domani e le qualità della gentilezza (pazienza, saper attendere, spirito critico, andare in profondità) non vengono così apprezzate. Quindi per essere gentili bisogna far fatica, rispolverare questa qualità».

Come si fa a non ricordarsi di essere gentili solo il 13 novembre?

«Bisogna abbracciare la gentilezza, considerarlo uno stile di vita. È importante lavorare su sé stessi e gestire le emozioni, soprattutto la rabbia. Toglierci paure, insicurezze e problemi di autostima per andare avanti senza prevaricare e senza soccombere».

Nei confronti di chi o cosa bisogna essere gentili?

«Soprattutto noi stessi».

Sabato è previsto un workshop dedicato alla creazione di cultura gentile in azienda. Perché affrontare questo argomento?

«La gente passa gran parte della giornata al lavoro. E vogliamo sfruttare l’effetto del sasso che viene lanciato nello stagno. Se in azienda c’è gentilezza, inoltre, aumenta la vivibilità del contesto, l’efficienza e si incrementa il profitto».

È il funzionario dirigente a dover essere gentile?

«La gentilezza è verticale e orizzontale, dall’interno e dall’esterno. Chiaramente se il capo è illuminato, il processo è velocizzato. E tra colleghi non bisogna puntare sulla competitività, ma collaborare».

Come si pratica la gentilezza in azienda?

«Con la condivisione, soprattutto del sapere, che dà un valore aggiunto e accresce la voglia di partecipare».

Perché la gentilezza aumenta il profitto?

«Se il dipendente sta con piacere al lavoro, produce di più, è motivato. È il coinvolgimento che cambia le cose. Creare culture gentili significa lavorare su questi aspetti e Lugano è la prima fase di un percorso formativo che verrà portato in tutto il mondo».