Adria sempre a terra: «Speriamo di trovare una soluzione positiva per tutti»

ZURIGO - Adria Airways, sull'orlo del fallimento e in grounding da martedì, spera di riprendere l'attività sabato. Alla compagnia slovena, che effettua il collegamento Zurigo-Lugano per conto di Swiss, è stato concesso un breve lasso di tempo per la presentazione di un piano finanziario, altrimenti le verrà ritirata la licenza.

«Secondo le nostre informazioni, i voli dovrebbero riprendere sabato», ha dichiarato oggi una portavoce di Swiss all'agenzia AWP. Dal primo annuncio di sospensione «temporanea», Adria ha lasciato a terra 870 passeggeri della compagnia elvetica e cancellato 32 voli.

La filiale della tedesca Lufthansa non ritiene necessario adottare ulteriori misure per un eventuale prolungamento del grounding. «Le discussioni sono in corso, ma per il momento ci atteniamo alle misure adottate finora (trasferimento a Zurigo in treno o dall'aeroporto milanese di Malpensa, ndr), in attesa di conferma da parte di Adria», ha detto la portavoce.

Dal canto suo, il vettore di Lubiana - che ha sospeso tutte le sue attività ad eccezione della rotta di Francoforte - dichiara sul suo sito web di essere «ancora attivamente impegnato in discussioni con i potenziali acquirenti e i principali creditori» e continua a sperare di «trovare una soluzione positiva per tutti».

Adria Airways è stata incaricata dal regolatore sloveno (CAA) di presentare un piano finanziario entro mercoledì 2 ottobre per mantenere la licenza di esercizio. Citato dall'agenzia Reuters, il direttore del CAA, Rok Marolt, ha detto che l'azienda ha bisogno di un'iniezione di capitale di «diverse decine di milioni di euro» e che la sua licenza sarebbe stata ritirata «senza ulteriori discussioni» se il piano richiesto non sarà presentato per tempo.

I primi due giorni di grounding hanno comportato la cancellazione di 158 voli, che hanno interessato più di 3700 passeggeri, di cui 400 di Swiss