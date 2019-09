Ladies Run, c'è ancora tempo per iscriversi

LUGANO - Domenica 29 settembre Lugano si tingerà di rosa per accogliere l’unica corsa al femminile del Ticino, la Ladies Run. Un evento pensato per tutte le donne che abbina una corsa (5km e 10km) a un villaggio con tanto di zona “rosa” con prestazioni gratuite di benessere, estetica e salute per tutte le iscritte.

Sono oltre 400 le donne annunciate ad oggi, ma chi volesse ancora iscriversi lo può fare online su www.ladiesrunticino.ch fino al 26 settembre oppure sul posto (Piazza Manzoni, Lugano) sabato dalle 15.00 alle 17.00 o domenica dalle 9.00.

I percorsi - Ad attendere le numerose partecipanti vi saranno due percorsi di 5km e 10km che si snodano sul lungolago e nelle vie del centro cittadino e un villaggio con un’area dedicata a tutte le iscritte (su presentazione del pettorale) che comprenderà numerosi servizi inclusi nell’iscrizione come massaggi, sedute di trucco, acconciature, personal trainer, test dell’equilibrio e varie consulenze. Ma non è tutto: in centro città verrà allestito il villaggio dell’evento aperto a tutti con stand, animazioni e zona pranzo.

I dettagli dell’evento - L’evento dedicato alle donne inizierà domenica alle 9.00, quando verrà aperto il Villaggio in Piazza Manzoni e Piazza Riforma con le tendine degli espositori, tante animazioni e naturalmente il ritrovo per tutte sotto il tendone del centro amministrativo per le iscrizioni dell’ultima ora o per ritirare pacco gara (che quest’anno include una splendida canotta rosa) e pettorale.

Dalle 9.30 è previsto il risveglio muscolare e alle 10.00 la partenza della 10 km, anticipata da una messa in moto di gruppo a ritmo di musica. Alle 11.30 la partenza della 5 km. All’arrivo di entrambe le corse saranno previste delle sessioni di defaticamento muscolare. Dalle 12.00 sarà attiva la zona ristorazione (aperta a tutti) e alle 12.45 la premiazione delle prime 3 classificate di ogni categoria.