Il video del ciclista arrabbiato: «Multate anche i pedoni»

LUGANO - La città (in)ciclabile immortalata in un video. Tombini sbalzati, piste che finiscono in mezzo al niente, segnaletica poco chiara. A mettersi in sella con una GoPro in testa è stato Johnny Guggiari, commerciante di biciclette di Pambio-Noranco: ma rappresenta un'intera categoria. «Volevo documentare le difficoltà che incontrano tutti i giorni i ciclisti a Lugano» spiega. «La situazione è insostenibile».

«Problemi all'ordine del giorno» - Il video è stato pubblicato su Youtube: mostra la gincana a cui è costretto il ciclista luganese per attenersi al percorso - spezzettato, a tratti mal segnalato e pericoloso - che gli riserva la mobilità cittadina. Guggiari si destreggia nel traffico, tra“ binari morti”, automobilisti incuranti e pedoni che camminano sugli spazi riservati alle biciclette. «I problemi sono all'ordine del giorno. Li abbiamo segnalati sia al Cantone che al Comune ma senza risposte concrete».

Multe in vista - A completare il quadro ci sono le multe. La Polizia comunale ha annunciato un giro di vite per i ciclisti che sgarrano dalle tratte prestabilite. «Per carità, va bene: ma allora si multino anche i pedoni sulle piste ciclabili» incalza Guggiari. «Su questo abbiamo sollecitato il Comune, ma senza riscontro».

«Stiamo recuperando» - Che la città sia in ritardo lo ammette anche il municipale Michele Bertini. «Stiamo recuperando e non lo si fa con uno schioccare di dita, ma con tanti piccoli passi». La nuova ciclabile sulla vecchia Lugano-Cadro-Dino è un esempio, anche se «chiaramente nella zona del centro gli interventi sono più difficili» spiega il titolare del Dicastero sicurezza e spazi urbani. Le multe? «Si sono rese necessarie vista la crescente conflittualità fra ciclisti e pedoni. Ma vale il principio del buonsenso, per gli uni e per gli altri».