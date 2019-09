Giornata Alzheimer: «La vita accanto alla mia compagna che non ricorda più nulla»

NOVAGGIO - «Due anni fa c’è stato un momento in cui si è avvicinata a me, mi ha preso le mani e mi ha detto “non devi abbandonarmi”. Mi stringeva forte e ripeteva “noi dobbiamo restare sempre insieme”. Io gliel’ho promesso, “non avere paura”. Lei sapeva di essere malata». Si può riassumere con queste parole il rapporto che lega Pino, 85 anni, a Charlotte, 72.

Lei è affetta da quella che chiamano “la malattia che ruba i ricordi”, l'Alzheimer. Una patologia che cambia la vita anche dei familiari. Una quotidianità che si trasforma all’improvviso, come quella a Novaggio di Pino e Charlotte. La sua “piccolina”, come la chiama lui. Il loro non è il racconto di un amore romantico che sopravvive alla malattia, ma qualcosa di più. Un legame di amicizia costruito negli anni, basato sulla stima, che si è trasformato in una vita insieme. Una strada comune da percorrere mano nella mano. Fino a quando, a un certo punto, uno ha deciso di prendersi cura dell’altro fino alla fine.

Quarant'anni di stima - Pino e Charlotte si sono conosciuti 40 anni fa. Tra loro è nata un’amicizia e poi sono diventati soci in affari. Hanno condotto insieme un hotel a Crans-Montana (Vallese) per ventuno anni. Poi uno in Ticino per dieci anni, quando lui già aveva raggiunto l’età di pensionamento. Alla morte della moglie di Pino, nel 2008, sono andati a vivere insieme.

L'inizio dell'incubo - Quattro anni fa qualcosa è cambiato. «Eravamo nell’orto. Io le parlavo e lei non capiva. A casa faceva le cose al contrario. Metteva il rotolo di carta igienica sopra all’altro, senza togliere quello vuoto. Inseriva i vestiti nella lavatrice e non l’accendeva». Pino pensava fosse un disturbo passeggero. Ma dopo un paio di mesi e di controlli, i medici hanno parlato di “demenza”. «Lei sapeva esprimersi in quattro lingue. Ma la parola è proprio la prima cosa che la malattia si è portata via. Per uno o due anni però riusciva ancora a lavarsi da sola, si alzava, camminava». Ed è la comunicazione la cosa che a Pino manca di più, mentre ancora si rivolge a lei con affetto. «Ciao schatzi», le dice.

Accettare la malattia - Ma come si fa ad accettare “la ladra di ricordi”? «In un primo momento non potevo crederci. Me la prendevo un po’, ma poi mi sono rassegnato alla malattia. Lei, a volte, al mattino era proprio nervosa. Forse se ne rendeva conto». Ma Pino, a 85 anni, non ama porsi troppe domande. «Quando si sveglia la saluto e mi sorride. Le dico “ciao, sono Pino”. E lei mi fa “sì” con la testa. Quando le parlo delle nostre conquiste sul lavoro, lei annuisce. E guarda la televisione». Lui non sa se Charlotte abbia ancora qualche momento di lucidità, ma gli va bene così. «Alla mia età cosa farei? Mi prendo cura della mia piccolina».

«Mi accarezza la mano» - L’Alzheimer ha tolto a Charlotte i ricordi, ma non l’ha privata del suo legame con Pino. «Se faccio tutto quello che faccio è perché le voglio un bene enorme - dice lui -. E io non mi sento mai solo. Di notte ho il sonno leggero perché ascolto il suo respiro. Quando le siedo accanto, sul divano, ogni tanto lei mi accarezza il braccio, la mano. Siamo lì insieme. A volte mi fa un sorriso. E io lo accetto senza domandarmi se è lucida o meno. Sono fortunato ad averla ancora qua con me. Mi dico sempre “c’è di peggio”. Io sono felice. Non mi manca niente. Sono contento».

La paura di separarsi - Pino vive ogni giorno insieme a Charlotte, ma qualcosa lo spaventa. «Ho paura di perderla - ammette senza imbarazzo -. Se non ci fosse più, non so cosa farei». Lui si avvale dell'aiuto domiciliare e delle signore che si occupano dell’igiene della sua compagna. «Non posso pensare di metterla in una casa di cura. Andrei a trovarla tutti i giorni. Farle "ciao" alla sera con la mano, mi spezzerebbe il cuore. Non me la sento. La lascerei lì e tornerei a casa come uno stupido. Non posso».

Con l’età che avanza, è inevitabile pensare anche alla morte. «Io spero solo di andarmene prima di lei. Non potrei mai accettare di salutarla per sempre. Verrei a casa a piangere da solo. Io mi accontento di questa mia vita così. Bisogna accettare il destino».

Pino ha voluto raccontare la sua quotidianità insieme a Charlotte, perché l’Alzheimer è una realtà che purtroppo vivono in molti. E ha finito con una sola richiesta: «Scriva che io voglio bene alla mia piccolina».