Europa League in tv: gratis la prima partita del Lugano, poi si vedrà

LUGANO - Dopodomani il FC Lugano disputerà la prima delle sei partite del proprio girone di Europa League, dove rappresenterà il calcio svizzero insieme a Young Boys e Basilea. La RSI trasmetterà la partita in diretta su LA 2 con inizio alle ore 18.55, «ma potrebbe trattarsi di un’eccezione», precisa l'emittente di Comano.

L’accordo siglato lo scorso anno tra la SSR e l’UEFA, valido per le prossime 3 stagioni (2018-19, 2019-20 e 2020-21), assegna infatti alla SSR il diritto di trasmettere, in diretta e in chiaro, una partita di Europa League per ogni giornata di gara. Sempre fino alla primavera 2021, l’emittente a pagamento Teleclub – che fa capo a Swisscom – si è aggiudicata, ad una cifra che il Servizio pubblico SSR non si è sentito di rilanciare, i diritti esclusivi di diffusione delle partite.

Precedenza a Teleclub - Teleclub si è dunque garantita il diritto di prelazione nei confronti della SSR. In altre parole, per ogni turno di Europa League la SSR è costretta ad attendere la decisione della Pay TV Teleclub prima di poter scegliere, a sua volta, quale delle partite delle altre due formazioni svizzere trasmettere. Per il primo turno, in programma giovedì, Teleclub ha deciso di proporre (a pagamento) Porto-Young Boys. La SSR, dal canto suo, in base a un accordo tra le sue emittenti linguistiche SRF, RTS e RSI e tenendo conto degli interessi regionali di tutto il Paese, ha puntato su Copenhagen - Lugano.

Una partita al mercoledì e una al giovedì - Come già lo scorso anno, RSI trasmetterà in chiaro, ogni mercoledì e giovedì, una partita in diretta delle due competizioni calcistiche europee: il mercoledì la Champions, il giovedì l’Europa League. Il calendario degli incontri che verrà proposto fino al termine della fase a gironi (12 dicembre) verrà definito di volta in volta, «ma certamente non garantirà le dirette di tutte le partite del FC Lugano, nemmeno di quelle che i bianconeri giocheranno in casa».

Ogni giovedì, a partire dalle 23 circa, l'emittente di Comano proporrà comunque la sintesi delle partite condite da interviste e approfondimenti.