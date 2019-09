La SUPSI riparte con 5’320 studenti

MANNO - Sono iniziati oggi i corsi per 5’320 studenti Bachelor e Master della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 1’790 dei quali sono matricole. Tra le novità di quest’anno, l’avvio del nuovo Bachelor in Leisure Management del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.

Gli attuali iscritti frequenteranno uno dei 26 corsi Bachelor e dei 14 corsi Master offerti dai quattro Dipartimenti (Dipartimento ambiente costruzioni e design, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Dipartimento formazione e apprendimento, Dipartimento tecnologie innovative) e dalle tre Scuole affiliate (Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana, Accademia Teatro Dimitri, Fernfachhochschule Schweiz).

Tra le novità di quest’anno, l’avvio del nuovo Bachelor in Leisure Management: un’offerta formativa nata per rispondere ai bisogni manageriali nello sport, nel turismo, nella cultura, nell’intrattenimento e nelle altre attività del tempo libero che ha registrato una buona adesione di iscrizioni con i suoi 37 partecipanti.

Le domande di ammissione all’anno accademico 2019/20 pervenute alla SUPSI sono state circa 3’230 - sostanzialmente in linea con il numero registrato lo scorso anno. Il dato, scrive l’istituto in una nota, «conferma l’attrattività della scuola, in particolare per la peculiarità di abbinare aspetti teorici alla pratica e per le opportunità di inserimento professionale al termine degli studi, così come lo confermano le indagini regolarmente svolte dalla scuola».

Agli studenti dei corsi di laurea si aggiungono gli oltre 7’990 professionisti che nell’ambito della formazione continua universitaria frequentano nel corso dell’anno accademico i 647 corsi di breve durata e i 118 corsi Advanced Studies offerti dalla SUPSI, mirando all’ottenimento di un Certificate of Advanced Studies (CAS), un Diploma of Advanced Studies (DAS), un Master of Advanced Studies (MAS) o un Executive Master of Business Administration (EMBA).