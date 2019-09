Sfigurate dall'estetista: «Quanti casi in Ticino?»

BELLINZONA - Il caso di alcune donne che per aver labbra più piene sono state sfigurate dall'acido ialuronico ha fatto parecchio clamore (e rumore) Oltralpe. A preoccupare sono soprattutto gli interventi compiuti da persone al di fuori della cerchia di professionisti della chirurgia plastica. A lanciare l'allarme era stato - alcuni giorni fa - il presidente della Società svizzera di chirurgia estetica (Ssce) Mark Nussberger il quale chiedeva «un intervento decisivo per arginare rischi che, oltre a rovinare le persone, potrebbero di conseguenza riversarsi sulla sanità pubblica».

Il presidente identificava il problema anche nelle normative in vigore nel nostro Paese. Per fermare questo fenomeno, la Ssce chiede ora un divieto per gli estetisti di praticare iniezioni. Anche se l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic proibisce già a questi operatori di utilizzare preparati medici iniettabili come l’acido ialuronico, esiste infatti un’eccezione per i prodotti il cui periodo dimostrato di completo riassorbimento sia inferiore ai 30 giorni. «I centri estetici sfruttano questa zona grigia senza ritegno e non si curano dei 30 giorni», sosteneva Nussberger. Inoltre, non esiste quasi alcun tipo di acido ialuronico che rimanga nel corpo al massimo per quel periodo: «I medici cantonali dovrebbero smettere di voltare la faccia dall’altra parte, le violazioni del divieto devono essere punite».

La problematica, che presto potrebbe finire sul tavolo del Governo federale (mozione della consigliera nazionale PPD Ruth Humbel), è sbarcata anche in Ticino grazie a un'interrogazione firmata da Tiziano Galeazzi (primo firmatario) e Edo Pellegrini. I due deputati UDC chiedono lumi sulla situazione vissuta nel nostro cantone chiedendo al Governo se negli ultimi tre anni ci siano stati «casi di deformazioni o sfigurazioni del viso riconducibili all'operato di studi estetici».