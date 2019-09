Acqua di falda e potabilità: «Servono misure per preservarne la qualità»

LUGANO - In Svizzera l'acqua potabile viene regolarmente analizzata dai Chimici Cantonali. Per avere una visione d'insieme sia dei residui di prodotti fitosanitari sia dei loro prodotti di degradazione nell'acqua potabile, quest’anno le analisi sono state condotte in modo coordinato in tutto il paese. E se a livello nazionale la qualità dell'acqua potabile è buona, a livello regionale è emersa la necessità di apportare dei miglioramenti, in particolare per l'acqua potabile captata da falde in regioni agricole.

Situazioni problematiche - In Ticino, nonostante nel complesso la situazione sia sostanzialmente confortante, sono state riscontrate anche situazioni problematiche, con dei superamenti di valori di legge per alcune sostanze, in acque provenienti da regioni con attività agricola intensiva.

Controlli a tappeto - Il Laboratorio cantonale ha voluto approfondire la situazione con una campagna a tappeto. Nei 72 campioni prelevati si è focalizzata l’attenzione sui residui di prodotti fitosanitari.

I parametri - Come negli scorsi anni, il monitoraggio dei pozzi si è svolto con la verifica di diversi parametri, tra i quali: la caratterizzazione chimico-fisica dell’acqua, la qualità microbiologica e il contenuto di residui organici e inorganici.

Sebbene lo stato delle nostre acque sia ancora decisamente molto buono e l’acqua erogata nelle nostre abitazioni (nella quasi totalità dei casi) conforme alla legge (grazie anche ad appropriati trattamenti), il risultato mostra un’accresciuta pressione sulle nostre risorse idriche anche da parte dell’agricoltura.

Come nel caso dell’industria e, più in generale, dell’impatto umano (inquinamenti, incidenti) anche per l’agricoltura devono essere messe in atto tutte le misure possibili per preservare al meglio la qualità delle nostre acque.