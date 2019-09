Conto alla rovescia per la Ladies Run Ticino

LUGANO - Tutto è pronto per la Ladies Run 2019 in programma a Lugano domenica 29 settembre. Un evento unico nel suo genere in Ticino, una grande festa dedicata a tutte le donne con la proposta di due percorsi (5 km e 10 km) con partenza sul lungolago e arrivo in centro città e un villaggio con al suo interno stand che proporranno servizi gratuiti per tutte le iscritte (massaggi, estetica, fitness, alimentazione). Importanti vantaggi per chi si iscrive entro il 18 settembre.

Una grande festa per tutte le donne - Lo scorso anno furono ben 600 le partecipanti alla Ladies Run Ticino, che dopo 4 edizione svolte a Locarno si teneva per la prima volta a Lugano.

Percorsi: 5 km e 10 km e ricchi premi - Sono proposte due scelte di percorso di 5 km e 10 km (2 giri da 5 km). Il tracciato è pianeggiante e splendido dal punto di vista paesaggistico. Si parte dal lungolago di Lugano in direzione Paradiso per poi arrivare in Piazza Riforma / Manzoni passando dal del Parco Ciani e le vie del centro cittadino. I percorsi sono adatti a qualsiasi livello di allenamento, per la 5 km vi è un tempo limite di un’ora, mentre per la 10 km non vi è alcun tempo limite di percorrenza. Sono previste 4 categorie di età (U20, D20, D40 e D50) e un premio alle prime tre classificate di ogni categoria. Il montepremi in palio è molto ricco: cene gourmet, buoni e materiale per il tempo libero e buoni per una lezione privata in palestra.

Massaggi, estetica, relax, fitness e benessere nel villaggio - A rendere unico l’evento è il villaggio, che proporrà al suo interno una Zona Rosa dove saranno presenti stand che proporranno per tutte le partecipanti tante prestazioni e servizi completamente gratuiti. Dai massaggi drenanti, rilassanti e defaticanti, alle sessioni di trucco e acconciature personalizzate, ai test dell’equilibrio alle consulenze alimentari e sulla propria forma fisica. Una vera oasi per tutte le partecipanti e un’occasione unica per entrare in contatto con esperti di settore. Oltre all’area interamente dedicata alle donne, il villaggio dell’evento ospiterà stand di sponsor ed espositori che intratterranno partecipanti e passanti con animazioni, concorsi e gadget. In Piazza Rezzonico a partire dalle 12.00 verrà proposta una zona pranzo in collaborazione con l’Associazione Carnevale Lugano.

T-shirt rosa a tutte le iscritte per colorare la Città! - L’iscrizione include una splendida t-shirt rosa, un pettorale personale con stampato il proprio nome, il rilevamento del tempo, servizio fotografico e video dell’arrivo, rifornimenti e servizio sanitario, buoni sconto offerti dai partner e non da ultimo l’accesso ai servizi esclusivi proposti nella Zona Rosa. I ricavi dell’evento andranno a favore delle associazioni sportive e ricreative che in occasione dell’evento metteranno a disposizione volontari.

Iscrizioni: i vantaggi di iscriversi entro i termini - Le iscrizioni sono possibili online su su o tramite polizza di versamento. Gli organizzatori consigliano di iscriversi entro i termini (13 settembre con polizza o 18 settembre online) al fine di evitare di pagare il supplemento applicato sulle iscrizioni tardive e assicurarsi il pettorale con stampato il proprio nome. Dopo questi termini sarà possibile annunciarsi sempre online dal 19 al 26 settembre (supplemento di CHF 5) oppure direttamente sul posto sabato 28 settembre dalle 15.00 alle 17.00 o domenica 29 settembre a partire dalle 9.00 (supplemento di CHF 7).

Informazioni e iscrizioni: www.ladiesrunticino.ch

Ladies Run Ticino è sostenuto dalla Città di Lugano, dallo sponsor principale Clinica Sant’Anna, dagli sponsor BancaStato, Swica e Vaudoise e dai partner media Rete Tre e Ticinonline.