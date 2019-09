Prospettive d'impiego: positive in Svizzera, negative in Ticino

ZURIGO - Le prospettive d'impiego rimangono positive in Svizzera, mentre restano negative in Ticino, sebbene in modo meno marcato dei mesi scorsi: lo segnala il barometro di Manpower, che mette in luce forti differenze regionali e settoriali.

A livello elvetico il 5% delle 752 imprese interrogate in luglio nell'ambito di un sondaggio intende assumere personale nel periodo ottobre-dicembre, il 3% punta a ridurre l'organico, il 91% non prevede cambiamenti e l'1% si astiene. Lo scarto fra le due prime posizioni è di 2 punti: dopo la correzione delle variazioni stagionali la "previsione netta sull'occupazione" per il quarto trimestre 2019 risulta essere del +3%, informa in un comunicato odierno la multinazionale specializzata nelle risorse umane. Il dato è di 1 punto superiore a quello dell'ultimo rilevamento e di 5 punti più elevato di quanto registrato un anno fa.

«Questi risultati confermano che il mercato del lavoro elvetico è solido e che si stanno creando nuovi impieghi, anche se l'incertezza sulla situazione economica in Europa e nel mondo rimane palpabile», commenta Leif Agnéus, numero uno di Manpower in Svizzera, citato nella nota.

A livello regionale spicca il dato del Ticino, pari a -7%, che è il peggiore fra le grandi regioni analizzate, ma comunque in miglioramento (+5 punti rispetto al trimestre precedente, +11 punti sull'anno). In negativo, seppur di poco, è anche la zona della Svizzera Nord Occidentale, che comprende Basilea (-1%), mentre marcia sul posto l'Espace Mittelland (0%). Maggiore propensione ad assumere è rilevata nella zona del Lemano (+3%), nella Svizzera centrale (+4%), a Zurigo (+6%) e nella Svizzera Orientale (+14%), fra cui si inseriscono i Grigioni.

I rami in cui vi è più ottimismo sono industria manifatturiera (+15%), elettricità, gas e acqua (+11%), finanza, immobiliare e servizi alle imprese (+8%), pubblico e sociale (+3%), trasporti (+2%) e commercio (+1%). In negativo sono industria estrattiva (-1%), agricoltura (-10%), comparto alberghiero e della ristorazione (-12%), costruzione (-13%).

«Alcuni risultati del nostro studio contraddicono gli indicatori recentemente riportati dagli istituti economici, in particolare per quanto riguarda l'industria manifatturiera», sottolinea Agnéus. «Il ramo risentirebbe infatti della forza del franco e del generale rallentamento dell'economia mondiale, con conseguenze negative per l'occupazione: invece, secondo il nostro indice, la previsione flirta con gli alti livelli del 2008, prima che il mercato del lavoro svizzero risentisse degli effetti della crisi globale».

Interessante, anche in un'ottica ticinese, è lo sguardo al di là della frontiera: tutti i paesi che circondano la Svizzera presentano una previsione netta sull'occupazione positiva, che vanno dal +4% dell'Italia al +6% di Germania e Francia, passando dal +5% dell'Austria.

Lanciata oltre 50 anni or sono negli Stati Uniti, l'indagine di Manpower si è estesa nel frattempo a 44 paesi e territori. Può essere interessante notare che per quanto riguarda il quarto trimestre una previsione peggiore a quella elvetica viene presentata solo dalla Repubblica ceca (+2%) e dalla Spagna (0%). In cima alla classifica figurano Giappone (+26%), Taiwan (+21%) e Stati Uniti (+20%).