Volete un vecchio radar? Il Cantone ne vende nove

RIVERA - Potrebbe essere l’acquisto ideale da esporre in giardino per dissuadere qualche automobilista particolarmente molesto dallo sfrecciare fra le strade del proprio quartiere. Il prossimo 5 ottobre, l’Ufficio di esecuzione di Lugano metterà in vendita all’asta nove vecchie postazioni radar fisse presso l’Aerodromo di Lodrino in occasione della giornata di porte aperte della Polizia cantonale.

Con un prezzo base di partenza fissato a 100 franchi, ogni “pacchetto” include il palo e la cassetta, ovviamente priva dell’apparecchio di misurazione. La struttura è alta circa 3 metri e mezzo e pesa sui 280 chilogrammi.

L'asta avrà luogo alle 14. La visione dei beni - considerate le caratteristiche simili, sarà presente un solo oggetto - si svolgerà invece dalle 10 alle 14.

