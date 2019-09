Zanzare al cimitero, i vicini si lamentano

ASCONA - I morti non protestano, ma i vivi sì. Nelle vicinanze del cimitero di Ascona alcuni abitanti sarebbero alle prese con una «invasione» di zanzare tigre, provenienti – a loro dire – dalle fioriere dei defunti. C'è chi nei giorni scorsi si è rivolto al Comune per segnalare il problema.

La risposta: i trattamenti contro l'insetto vengono eseguiti una volta al mese, come da circolare cantonale. «Li svolgiamo regolarmente disinfestando ogni fioriera e ogni singola tomba» assicurano dal camposanto. L'ufficio tecnico sottolinea però come non sia possibile intervenire ovunque: ad esempio, le tombe famigliari sono off-limits. «Il problema riguarda anche diversi altri comuni». A livello cantonale, il gruppo di lavoro sulle zanzare (Glz) si starebbe attivando per dotare i comuni di nuovi disinfestanti più potenti.

Nel frattempo però intorno al cimitero la gente borbotta. «Noi cittadini dobbiamo fare i trattamenti ogni settimana nei nostri giardini» commenta una residente. «Non vedo perché gli enti pubblici non debbano fare altrettanto».