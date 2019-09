Gran successo anche la terza edizione di #UnBelSabat

LUGANO - L'iniziativa #UnBelSabat, promossa e organizzata dalla Direzione Regionale di UBS Ticino, sin dal suo debutto due anni fa ha riscosso un grande successo. Forte della sua formula vincente e con qualche novità, lo scorso sabato 7 settembre è stata riproposta nella versione 3.0.

Ma in che cosa consiste esattamente? «È un'importante giornata di volontariato - precisa UBS Ticino in una nota - che vede all'opera una grande squadra di collaboratori, impegnati in difesa della natura e per la salvaguardia del nostro bel paesaggio».

Quest'anno gli interventi hanno avuto luogo all'interno del parco del Piano di Magadino e ad Arzo. Nel sopraceneri i volontari hanno pulito e sistemato i sentieri in collaborazione con il Dipartimento del Territorio, mentre nel sottoceneri hanno effettuato la polizia di una cava in disuso sostenuti dal Municipio di Mendrisio e dal Patriziato di Arzo.

La principale novità dell'anno passato, ovvero l'apertura dell'iniziativa a famigliari e partner - ha permesso non solo un notevole aumento della forza lavoro, ma anche la creazione di un ambiente inclusivo e molto stimolante. «Anche quest'anno i collaboratori hanno lavorato insieme ai propri cari, raggiungendo la quota di oltre 130 volontari», precisa con fierezza l'istituto. E tra i partecipanti non poteva naturalmente mancare il direttore regionale per il Ticino Luca Pedrotti: «UBS Regione Ticino organizza questa iniziativa benefica da tre anni ormai e posso affermare con orgoglio che è sempre un grande successo, sia in termini di partecipazione che di risultati raggiunti. Lavorare nella natura per una buona causa, affiancati dai propri colleghi e dai propri cari, crea un ambiente fortemente motivato, che dà i suoi frutti. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti, oltre ai responsabili degli Enti che hanno collaborato con noi».

Per i più piccoli, UBS ha organizzato delle interessanti attività ludico-educative, mentre i ragazzi e gli adulti si dedicavano con impegno allo svolgimento dei lavori nella natura.

UBS