Al LAC una mostra di cani

LUGANO - Saranno una novantina di fotografie Polaroid e una decina di stampe ai pigmenti. Si vedranno solo cani. E saranno in tutte le salse. Appartengono alla mano del fotografo statunitense William Wegman, uno che per l’animale a quattro zampe ha una vera e propria passione. O ossessione. Dipende dai punti di vista. Fatto sta che Wegman è noto per le sue serie di foto di cani, principalmente i suoi bracchi di Weimar, in vari costumi e pose.

Nella mostra visitabile fino al 6 gennaio si potranno vedere istantanee in un unico esemplare, «non ritoccate, che esaltano tanto la spontaneità dei soggetti, quanto l’abilità del fotografo e permettono di apprezzare l’eccezionale sintonia fra l’artista e i suoi cani. Ogni scatto si può considerare il risultato di una collaborazione, prima ancora che la creazione di un unico artefice».

La mostra porta il titolo di “Being Human” e in sostanza ripercorre l’evoluzione di questa singolare relazione artistica lunga trent’anni tra Willliam Wegman e i cani, mettendo in scena una sorta di specchio della natura umana. La sezione People like us presenta ritratti di tipologie umane interpretate da cani quali il dandy, il prete, l’astronauta, la signora con la permanente. Tales raggruppa sia ritratti storici, calati in scenografie elaborate su fondali dipinti, sia ritratti contemporanei che spaziano dai rimandi letterari a quelli cinematografici.

“Si tratta davvero di cani? Being Human – spiega il curatore dell’esposizione William A. Ewing – suggerisce il contrario: questi soggetti siamo noi; noi siamo loro: la casalinga, l’astronauta, l’avvocato, il prete, il contadino, persino un…dog-sitter! Alcuni posano con orgoglio e sicurezza, altri manifestano incertezza o vulnerabilità: si tratta di esseri umani!”