Nuovo asilo nido a Contone: ecco Gambabimbi

CONTONE - Dal primo novembre Gambarogno avrà un nuovo asilo nido. La struttura battezzata "Gambabimbi", fortemente voluta dal Municipio per «sostenere le famiglie del comune», è stata realizzata ristrutturando gli spazi amministrativi del quartiere di Contone con un investimento di mezzo milione di franchi.

Il nido dell’infanzia - creato in collaborazione con l’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri - potrà accogliere fino a 30 bambini, da zero a tre anni, suddivisi in diverse fasce d’età. «L’iscrizione - precisa il Municipio - è aperta da subito per i bambini i cui genitori sono occupati professionalmente o in formazione e la priorità è data alle famiglie domiciliate nel Comune di Gambarogno».

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, consultare il sito o contattare l’Ufficio amministrativo dell’Associazione allo 091 760 06 20 o via email. Le porte aperte del nuovo asilo nido si terranno sabato 9 novembre (dalle 9.30 alle 11.30) in Via alle Scuole 1 a Contone.

Attivi da 30 anni - L’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri è attiva da oltre 30 anni e offre alle famiglie occupate professionalmente diverse forme di accoglienza: nidi dell’infanzia, centri extrascolastici, famiglie diurne, mense famigliari, centri di socializzazione.

Municipio Gambarogno