Cane ucciso per sbaglio: non doveva essere senza guinzaglio

BELLINZONA – Un tragico errore. Ma quel Setter Gordon, non doveva essere libero. Soprattutto in una zona di caccia. Il cane abbattuto per sbaglio verso le 19 di mercoledì sui monti di Mornera, sopra Monte Carasso, era senza guinzaglio. Ed è stato scambiato per un cinghiale. «I cani di principio dovrebbero sempre essere al guinzaglio – sostiene Fabio Croci, capo guardie dell’Ufficio cantonale caccia e pesca –. In particolare in montagna e in questo preciso periodo».

Incidenti rari, ma che fanno clamore – Lama, asini, maiali lanuti abbattuti per errore. Perfino un uomo ferito alla mano a Muggio, di recente. Gli incidenti di caccia suscitano sempre clamore. Ma restano piuttosto rari. «Calcolate – riprende Croci – che ogni anno vengono abbattuti circa 5.000 capi selvatici. La percentuale di errore è davvero bassissima. È chiaro che si tratta di episodi isolati, ma spiacevoli. Anche da un punto di vista umano. Personalmente mi dispiace molto per la famiglia che ha perso questo cane».

L’appello – Famiglia che, verosimilmente, potrebbe incappare in una sanzione. Proprio a causa del fatto di avere lasciato il cane libero. Croci, con parecchia sensibilità, evita l’argomento. «Mi preme, invece, cogliere l’occasione per lanciare un appello a chi frequenta le nostre montagne con i propri cani. Rendeteli visibili. Magari con una pettorina. E rendete voi stessi, a vostra volta, visibili».

Le responsabilità di chi spara – Il cacciatore di Mornera, conoscendo il proprietario del cane, sposato con una nota conduttrice televisiva, si è subito “costituito”. Trattandosi di un cane di razza, gli è stato chiesto un risarcimento. Ma il cacciatore in questione rischia sanzioni? «Occorre sempre valutare responsabilità e intenzionalità».

Quel branco a spasso – Anche perché, e questa potrebbe essere un’attenuante per il malcapitato cacciatore, proprio negli ultimi giorni era stato avvistato un branco di cinghiali nella zona dei Monti di Mornera. «La sagoma scura del Setter Gordon, in movimento, potrebbe avere ingannato chi ha sparato».

Orari per sparare – La caccia, scattata lo scorso 31 agosto e in vigore fino al 22 settembre, al momento, è aperta dalle 5.50 alle 20.40. «Gli orari – conclude Croci – tengono conto degli spostamenti e delle abitudini degli animali selvatici. E possono subire variazioni».