Dogane e rapine, anche dall'Italia si chiedono i presidi

STABIO / CLIVIO - La custodia dei valichi doganali è un tema caldo su entrambi i lati del confine ticinese. Un mese fa il comune di Monteggio inviò due lettere - a Palazzo delle Orsoline e a Berna - esprimendo la propria preoccupazione per i recenti assalti ai bancomat e chiedendo maggiore sostegno e il ripristino dei presidi. Pochi giorni fa è stato il turno di Cademario, firmatario di altre due missive con i medesimi destinatari. L’ultimo allarme invece arriva direttamente dall’Italia.

Il numero elevato di rapine ed episodi criminali, in particolare a danno delle stazioni di servizio, è fonte di preoccupazione anche per i comuni situati sulla cintura di confine con il Ticino. A lanciare un appello anche alla politica del Belpaese - come riporta la Prealpina - è in questo caso Giuseppe Galli, sindaco del comune di Clivio che condivide i passaggi doganali con San Pietro di Stabio e Ligornetto.

«L’ideale sarebbe tornare al presidio fisso dei valichi. Allo stesso tempo, tuttavia, capisco che ci siano problemi di personale e che, quindi, i controlli posti in essere oggi sono il massimo che ci si possa aspettare. Infatti il mio appello non si riferisce alle forze dell’ordine presenti sul territorio, che svolgono un lavoro egregio. Mi rivolgo alle istituzioni superiori e alla politica, che decidono dove investire e dove inviare nuovi uomini».

L’ultimo episodio criminale nella zona risale ad una settimana fa. Lo scorso 28 agosto un uomo, probabilmente armato, ha rapinato un distributore di benzina in via Cantinetta a Ligornetto.