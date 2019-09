Galleria del Ceneri, completata l'installazione tecnica ferroviaria

BELLINZONA - Si sono conclusi con successo in agosto i lavori di installazione della tecnica ferroviaria nella Galleria di base del Ceneri. Lo ha reso noto oggi il Consorzio CPC responsabile della realizzazione delle opere.

Queste comprendono la linea di contatto aerea, la corrente per la trazione ferroviaria, l'alimentazione elettrica, i cablaggi e gli impianti di telecomunicazione e radio.

Parallelamente vengono effettuate verifiche parziali a ritmo serrato nelle due gallerie a binario unico e negli edifici di tecnica ferroviaria. Lo stesso CPC, AlpTransit San Gottardo SA e FFS sottoporranno a una verifica rigorosa la galleria e le installazioni, precisa un comunicato.

Ispezioni complete per il collaudo sono previste per l'autunno/inverno 2019 e verranno condotte avvalendosi fino a un massimo di 60 esperti. La messa in funzione della galleria di 15,4 chilometri è programmata per il mese di dicembre 2020.