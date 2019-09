Tiene il bel tempo, ma scendono le temperature

LUGANO - Le temperature estive sono in calo. D'altra parte, meteorologicamente parlando, l'estate è terminata al 31 di agosto. Tuttavia il bel tempo resiste e anche quella in corso dovrebbe essere una settimana all'insegna del sole.

Le previsioni parlano chiaro: per tutta la settimana le massime si attesteranno attorno ai 25 gradi circa e il tempo sarà prevalentemente soleggiato.

Qualche sparuta precipitazione potrebbe essere possibile per la giornata di giovedì, ma nulla di rilevante. Per il resto della settimana quindi non resta che godere del bel tempo prima che l'autunno se lo porti via.