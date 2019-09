Batosta da 1000 franchi per un detenuto "distratto"

BELLINZONA - In Ticino i braccialetti elettronici sono ormai ovunque. E non sono tutti smartwatch. I condannati sorvegliati tramite cavigliere Gps sono sempre di più, nel nostro Cantone: scontano parte della pena a domicilio, ma con “obbligo di connessione”. E come capita con la tecnologia, a volte qualcosa va storto.

Numeri in aumento - «Constatiamo un aumento nel ricorso a questo tipo di sorveglianza» spiega Luisella Demartini, capo dell'Ufficio di patronato. Nel 2017 sono stati 17 i condannati che ne hanno beneficiato, per un totale di 1238 giorni. Il numero è salito a 25 persone solo nei primi sette mesi di quest'anno, per 1875 giorni. «Attualmente altre 18 persone sono in lista d'attesa».

Reclamo all'Ombudsman - Il sistema è collaudato, ma non mancano gli imprevisti. Un sorvegliato 64enne del Sopraceneri ha presentato reclamo all'Ombudsman delle telecomunicazioni, ad agosto, dopo avere ricevuto dal Cantone una fattura di 1090 franchi due mesi fa. Il motivo? «Ho smarrito il caricatore del braccialetto» racconta il sorvegliato, che non contesta di dover pagare. «Mi aspettavo però una fattura di qualche decina di franchi. Così, non so come fare».

Chi paga? - Il costo elevato degli apparecchi non è un problema solo per le tasche – spesso vuote – dei sorvegliati. A pagare sono i Cantoni, che devono noleggiare i dispositivi (12-15 all'anno in Ticino) da fornitori esterni. I costi, va detto, sono nettamente inferiori a quelli di una detenzione in carcere. Inoltre «sono stati ulteriormente ridotti semplificando il sistema due anni fa» continua Demartini. «Abbiamo abbandonato il precedente prestatore, una multinazionale americana, a favore una piccola startup giurassiana. Altri cinque cantoni hanno poi seguito l'esempio». Come dire: il costo è ancora poco. I braccialetti vengono noleggiati a 15 franchi al giorno da Bellinzona: in totale fanno circa 30mila franchi l'anno.

Una «prima» in Ticino - Ma il conto non include danneggiamenti e smarrimenti. Finora in Ticino «si è registrato un unico caso» spiegano dalla Divisione Giustizia. Nella risposta fornita dalla ditta produttrice alla Sorveglianza dei prezzi si legge che, nella fattispeccie, fanno fede gli accordi tra il Cantone e il condannato distratto. Il quale naturalmente non l'ha presa bene: «La cifra – insiste – è spropositata». Ma dovrà farsene una ragione.