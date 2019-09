Lugano Marittima e Baia Manzoni: «È stata un'estate coi fiocchi»

LUGANO - «Un riscontro oltre le aspettative». Sono infatti state oltre 200'000 le persone che durante questa calda estate luganese hanno frequentato Lugano Marittima e Baia Manzoni. «Entrambe le location - sottolinea la Città con un comunicato stampa odierno - hanno conquistato un posto di rilievo nelle experience da vivere a Lugano, richiamando diverse centinaia di avventori ogni sera».

Ovviamente molto soddisfatto anche il capo dicastero sport ed eventi Roberto Badaracco: «I progetti di Baia Manzoni e soprattutto di Lugano Marittima - la vera novità nell'estate luganese - hanno saputo creare entusiasmo tramite la realizzazione di nuovi spazi aggregativi. Luoghi già cari ai luganesi e proposti in una nuova ottica tale da farli vedere – questo è l’auspicio – con occhi diversi, facendo di essi dei punti d’incontro, delle “nuove piazze” come sono state definite, anche durante il resto dell’anno».

Anche il direttore della divisione eventi Claudio Chiapparino è entusiasta del risultato raggiunto: «Quella che durante LongLake abbiamo definito “experience” è una città che avvolge il frequentatore facendo del lungolago il luogo in cui il vero protagonista del programma è lo star bene insieme e l’energia che solo lo scambio reciproco infonde». E i numeri danno ragione sia a Chiapparino che a Badaracco. In effetti i due villaggetti estivi hanno - come già detto in precedenza - raggiunto un pubblico di almeno 200'000 persone, con picchi di oltre 2'000 frequentatori al giorno per la sola Lugano Marittima. «Questo testimonia quanto sia importante avere luoghi di ritrovo all’aperto, dal carattere estivo e informale, dove incontrarsi e trascorrere del tempo in compagnia».

Un occhio all'ecologia... - Particolare cura è stata riservata alla tematica dell’impatto ambientale. Durante le due manifestazioni sono infatti stati usati bicchieri riutilizzabili. «Sono oltre 255'000 i lavaggi conteggiati per un totale di oltre 2 tonnellate di plastica che non è finita nell’immondizia», precisano gli organizzatori. Inoltre un team di venti giovani della regione è stato impiegato a rotazione durante i 3 mesi di attività per ripulire le due aree.

L'altro alla sicurezza - Fondamentale per la riuscita del progetto è stata la collaborazione sia con i servizi interni della Città, sia con gli altri enti, come la Polizia Lacuale, la Società di Salvataggio e il Laboratorio Cantonale, nonché con le organizzazioni (Circolo Velico Lago di Lugano, ecc.) e le aziende, intervenute fornendo beni e servizi, con conseguente indotto per la realtà economica locale. «Grande attenzione - concludono gli organizzatori - è stata infine data alla sicurezza, in particolar modo nel contesto di Lugano Marittima, attraverso un dispositivo di sorveglianza privato e grazie alla presenza di due collaboratori con brevetto di salvataggio».