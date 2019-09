Quello che non vuoi buttare, qui lo puoi vendere

ASCONA - «Non sai mai cosa si può trovare, c'è veramente di tutto». È forse anche per questo che quella del 15 settembre, sul Piazzale della Manor d Ascona, sarà la quarta edizione del Mercatino Svuotacantine.

Cosa si trova? «tutto quello che si ha in cantina ormai da anni, ma che non si vuole buttare», ci spiega Ferdinando Pighi, organizzatore dell'evento. Quindi biciclette, elettrodomestici, sci... «tutto quello che si riesce a far entrare in macchina».

Per vendere, ovviamente bisogna registrarsi. «Ci sono ancora posti liberi - spiega Pighi -. E bastano 25 franchi».

L'evento NoProfit mette a disposizione un fornitissima buvette i cui proventi andranno interamente in beneficenza. «Le scorse edizioni si sono rivelate un successo - ammette l'organizzatore -. Confidiamo che lo sarà anche questa».