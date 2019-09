Un agosto caldo ma anche parecchio piovoso

LUGANO - È stato un mese all'insegna del tempo variabile quello che si è appena chiuso. I frequenti cambiamenti delle masse d'aria hanno ripetutamente provocato temporali e rovesci, causando un agosto ricco di precipitazioni. La temperatura è scesa diverse volte ben al di sotto della media pluriennale ma, ciò nonostante, l'agosto 2019 è risultato comunque tra i 15 più caldi dall'inizio delle misurazioni, nel 1864.

Temperatura sopra la norma - La temperatura di agosto a livello nazionale, stando ai dati di MeteoSvizzera, ha raggiunto una media di 15,1 °C, un valore di 1,3 °C al di sopra della norma 1981-2010. Miti sono risultate soprattutto le zone montane. Sul Jungfraujoch e sul Gran St. Bernardo è stato registrato rispettivamente il settimo e il quinto mese di agosto più caldo dall'inizio della misurazione, con 1,6 °C e 1,9 °C al di sopra della norma.

Precipitazioni abbondanti - Fin dall’inizio, nel giorno della Festa Nazionale e quello successivo, il mese ha presentato l’elemento che l’avrebbe caratterizzato: le precipitazioni. In Ticino le precipitazioni misurate a Piotta e a Magadino sono state più del doppio di quelle normali.

Dopo l'intermezzo soleggiato del 3-4 agosto, dal 5 al 7 agosto tutta la Svizzera è stata interessata da un fronte freddo. Alcune stazioni di misura nella Svizzera nord-orientale hanno accumulato circa 60 mm di pioggia (Güttingen 57,7 mm, Ehrendingen 60,8 mm, Zürich-Kloten 63,1 mm). In queste e in altre stazioni di misura della regione, un simile totale di precipitazioni in 3 giorni si verifica ogni 1-3 anni circa.

Colata di fango a Chamoson e record ad Arosa - Le precipitazioni più abbondanti del mese si sono però verificate l'11 e 12 agosto, su un'ampia regione che dalle Centovalli e la Val Bedretto si è estesa fino all’alta Surselva e al Säntis. Un po' fuori dalla regione principale, l’11 agosto il villaggio di Chamoson nel Vallese è stato colpito da una colata di fango dopo un temporale, proprio come nell'agosto 2018.

Nella Bassa Leventina, il 12 agosto, localmente si sono misurati fino a 120 mm. In Ticino i violenti temporali sono stati accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Un nuovo record di precipitazioni accumulate su 2 giorni è stato raggiunto alla stazione di misura di Arosa, dove in 48 ore sono caduti 160 mm. È la prima volta che si superano i 150 mm in 48 ore nella lunga serie di dati di questa stazione L'analisi dei valori estremi mostra che un evento di questa portata si verifica ad Arosa ogni 50-100 anni circa.

Ritorno dell‘estate - Grazie a una propaggine dell’anticiclone delle Azzorre, il tempo si è temporaneamente ristabilito dal 13 al 16 agosto. Tuttavia, l'aria è rimasta fresca per la stagione a causa del vento da nord e della diffusa copertura nuvolosa. Il 17 e 18 agosto il caldo è tornato. Sull’Altopiano, ma anche attorno al lago di Ginevra, nel Basso Vallese e nella valle del Reno tra Coira e il lago di Costanza, il 18 agosto la temperatura massima giornaliera ha superato i 30 °C.

Di nuovo forti temporali - La sera del 18 agosto si sono di nuovo verificati violenti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento sulle regioni settentrionali della Svizzera. Il 19 e 20 agosto ulteriori temporali generati dal passaggio di un fronte freddo hanno portato forti piogge. Nel Canton Vaud, nel giro di 72 ore, in alcune località si sono accumulati oltre 110 mm di precipitazioni.

Calda fine del mese - Dopo le turbolente giornate temporalesche, il tempo si è lentamente ristabilito ma solo a partire dal 25 agosto una zona di alta pressione ha riportato l'estate in tutta la Svizzera. Il tempo soleggiato su entrambi i lati delle Alpi ha portato le temperature a valori di circa 26 - 29 °C. Il 26, 27 e 28 agosto sono state, anche se di poco, delle giornate tropicali. È proprio in questo periodo che sono state registrate le maggiori deviazioni positive dalla norma, di +5 °C e oltre, in particolare nel Giura e nelle zone montane.