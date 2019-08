Un ultimo weekend da bollino rosso

AIROLO - Rispetto agli scorsi weekend, per questo fine settimana il TCS non prevedeva grandi ondate di traffico. La maggior parte dei vacanzieri ha infatti già fatto rientro verso nord.

Tuttavia, al portale sud della Galleria del San Gottardo, il traffico è risultato bloccato per diversi chilometri durante tutta la giornata. Alle 16.00, ad esempio, la coda di veicoli tra Faido e l'area di riposo di Area di dosaggio Stalvedro era ancora di 8 km, con ritardi stimati fino a 1 ora e 25 minuti. Anche al portale di Göschenen i tempi d'attesa hanno superato l'ora.

Come sempre capita in questi casi, il TCS consiglia di utilizzare dei percorsi alternativi. Fra questi non c'è però la strada del Passo del Lucomagno, visto che la strada tra Disentis - Campra risulta chiusa in entrambe le direzioni a causa del pericolo di caduta massi.