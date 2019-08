Trasportava gente da e per Malpensa: nessuno risponde più al telefono

LUGANO – Si occupa di trasporti da Lugano a Milano-Malpensa. E viceversa. Ora nessuno risponde più al telefono. E nemmeno alle email. Jetbus sembra un’agenzia sparita nel nulla. A evidenziarlo sono alcuni clienti che avrebbero versato degli anticipi. Senza più ricevere alcuna

notizia.

Il fattore scatenante – Il caso che ha scatenato l’allarme è quello di un ospite straniero di un ente del Luganese. L’uomo avrebbe anticipato un pagamento per alcune corse. E avrebbe chiesto all’ente di contattare la stessa Jetbus per avere conferma di prenotazione.

Da una chiamata all’altra – Da quel momento è iniziata una sorta di calvario senza fine. Una trentina di chiamate sul numero svizzero, verso la sede principale che comunque ha il campo base su territorio di Campione d’Italia. Poi diverse telefonate alla società partner in Italia. Unitamente a numerose email. Tutte senza alcuna risposta.

Anche Tio/ 20 Minuti ci prova – L’ente in questione avrebbe perfino chiamato più sedi estere per farsi mettere in contatto con qualcuno o fare passare il messaggio. Invano. Anche Tio/ 20 Minuti ha provato a mettersi sulle tracce dell’agenzia. Senza alcun esito positivo. Il telefono risulta staccato. Mentre le email non ottengono risposta.

Il telefono squilla a vuoto o è occupato – Chiamando l’agenzia partner in Italia, ci dirottano su un altro numero. Ma nessuno risponde. Il telefono squilla a vuoto o è occupato. Sembra effettivamente impossibile capire che fine abbia fatto questa agenzia. Senza contare l’attesa snervante.

Panne amministrativa – Dopo lunghe ricerche si arriva a una spiegazione, forse, plausibile. Stando a una fonte interna, sarebbero in corso dei cambiamenti aziendali. In particolare a livello di segretariato. Di fatto, per questo, nessuno risponderebbe al telefono. Inoltre, sembra che il proprietario dell’azienda stia acquistando altre “linee” all’estero. Insomma, la panne è puramente amministrativa e probabilmente momentanea. Tanto che tra Lugano e Milano i bus della Jetbus continuano a operare. Chi ha investito denaro, prenotando corse in anticipo, dunque, almeno in linea teorica può dormire sonni tranquilli.