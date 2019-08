L’estate verso il tramonto? Arriva la pioggia e poi sarà più fresco

LUGANO - Tanto sole e le colonnine proiettate a toccare nuovamente la soglia dei 30 gradi. Quella di oggi sarà una giornata di vera estate; l’ideale per migliaia di studenti che fra pochi giorni saluteranno le vacanze accomodandosi nuovamente dietro a banchi di scuola.

Potrebbe però essere anche una delle ultime di questa stagione da record, che - in particolare tra giugno e luglio - ha fatto segnare numerosi primati in Ticino e a livello nazionale. Da domani sono infatti attesi rovesci e temporali, in particolare a partire dalle ore pomeridiane. Un copione che secondo MeteoSvizzera si riproporrà anche nel corso di domenica.

Il sole tornerà, ma ... - Il ritorno del sole e il passaggio a tempo asciutto è previsto per l’inizio della prossima settimana, accompagnato da temperature sensibilmente più basse. Secondo il bollettino attuale, le massime in pianura scenderanno fino a 24-25 gradi tra lunedì e mercoledì, con le minime in diminuzione fino a 14 gradi.