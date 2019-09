Da come gestire App e social network, fino a diventare istruttore di Pilates

LUGANO - Ne è passato di tempo dal 1944 quando con un piccolo annuncio nella rivista “Brückenbauer” vennero pubblicizzati i primi corsi di lingue. Costavano appena 5 franchi. Oggi la Scuola Club Migros è pronta ad offrire il suo vasto programma di corsi e percorsi formativi. Un ricco catalogo di apprendimenti vari per soddisfare un po' tutti i gusti. Non solo corsi di lingue (ci sono ben 15 lingue diverse) o quelli che perfezionano la qualificazione digitale, ma anche quelli che riguardano la nostra psiche e benessere. Le persone sono alla ricerca di armonia con se stessi e di piena connessione con il mondo: sempre più centrali nella vita privata e professionale sono la salute e il benessere psico-fisico, e le competenze digitali. Ecco quindi che si affacciano corsi come quello per diventare Istruttore di Pilates: per la serie come trasformare una passione in una professione.

«Le novità di quest’anno confermano la nostra capacità di intercettare e rielaborare gli input che arrivano da una realtà sempre più complessa e variegata» – racconta Mirella Rathlef, responsabile della Scuola Club di Migros Ticino – “Oggi non c’è più “il” pubblico, ma tanti pubblici diversi e originali quanti sono le persone che si affidano a noi per la nostra capacità di prenderci cura dei loro bisogni e di innovazione rispetto alle loro multiple esigenze”.

Quest'anno ci sarà pure la formula “Fitness last minute”: se si ha un'ora libera, si chiama la sede della Scuola Club più vicina e si prenota l'ora di allenamento.

I tempi cambiano e nell'era dei social non bastano solo i classici corsi di informatica. Ci vogliono i corsi al Social media marketing, e perfino uno su come organizzarsi con le App.

E siccome anche il palato vuole la sua soddisfazione ecco il corso di Sommelier del Cioccolato nato dalle'esperienza internazionale di Giulia Bernasconi, consulente e manager nel campo della ristorazione.

Per saperne di più: https://www.scuola-club.ch/