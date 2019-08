Strafatto al Grand Hotel, arrestato

VERBANIA - Scene alla Trainspotting in un albergo di lusso sul Lago Maggiore. Un 22enne di Losanna è stato arrestato dai carabinieri di Stresa, in provincia di Verbania, dopo essersi presentato in stato confusionale al Grand Hotel "Bristol". Lo riferisce la Prealpina.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati i dipendenti della reception, a cui il giovane si era rivolto chiedendo una camera per la notte. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato ben 35 grammi di droga sintetica: in particolare, scrive il quotidiano, si trattava di zollette di zucchero imbevute di Lsd, un potente allucinogeno.

Il 22enne non è stato nemmeno in grado di fornire le proprie generalità ai carabinieri. È stato riconosciuto solo grazie ai documenti. Ha raccontato di trovarsi a Stresa per «partecipare a una festa con alcune amiche» ma senza ricordarne i nomi, né nient'altro. È stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.