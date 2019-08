Wicht: «Adesso dico la mia»

LUGANO - La versione di Wicht. In un comunicato inviato ai media, l'ex presidente dell'Udc ticinese ha raccontato oggi la sua versione sulla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Ed è tornato ad accusare la ex moglie: nella denuncia che ha portato all'arresto del 53enne, avrebbe «mentito sapendo di mentire».

È stato «un anno di grande sofferenza per me e i miei cari» confessa Wicht nella nota. Il fiduciario luganese respinge «categoricamente le accuse messe ingiustamente a mio carico» e chiede «unicamente verità e giustizia».

Assieme agli inquirenti il 53enne - finito in galera l'estate scorsa - ha ricostruito «tutti gli investimenti fatti con mia moglie durante il matrimonio» e afferma di avere «dimostrato con tutti i documenti giustificativi la destinazione effettiva di tutti i mezzi finanziari».

Nei giorni scorsi l'ex politico ha presentato alla Procura un incarto di dodici pagine, in cui denuncia a sua volta la donna. «Ho sempre agito con impegno e trasparenza anche nei confronti dei miei clienti coinvolti negli investimenti, e non ho creato nessuna perdita per nessuno: il patrimonio che ho creato, attualmente tutto nelle mani e sotto il controllo della mia ex moglie, ne è la concreta dimostrazione».

Auspicando che «l'azione della magistratura sia imparziale e incisiva» il fiduciario chiude la nota ventilando la possibilità di una conferenza stampa «per dei doverosi e più ampi chiarimenti, viste le strumentalizzazioni politiche sul mio arresto».