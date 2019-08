Un centinaio di mini-pompieri invadono Olivone

OLIVONE - Un centinaio di mini-pompieri hanno invaso quest'oggi Olivone. «Questo raduno - precisano gli organizzatori, ovvero la sezione mini-pompieri del corpo pompieri Blenio - è stato fatto per promuovere lo spirito pompieristico tra i giovani come pure lo spirito di gruppo, camerateria e collaborazione.

Per affinare queste qualità sono state formate nove squadre composte da militi di diverse sezioni ed età che si sono sfidati in dieci giochi a rotazione. Le varie postazioni di lavoro saranno posizionate presso il centro Polisportivo, Garage Vescovi, la piazza d’armi, le scuole comunali, il municipio e in zona ex ristorante San Martino. «Ogni gioco porterà alla singola squadra un punteggio che alla fine della giornata sarà sommato e da qui redatta una qualifica finale».

In serata il corpo pompieri bleniese organizza pure una grigliata allietata dalla musica della Band Antani presso il Polisport.

FVR / M. Franjo